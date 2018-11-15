Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 16 ноября

В пятницу 16 ноября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, днем преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. В пятницу 16 ноября территория Абхазии будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сообщают абхазские синоптики.

На побережье ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и ближе к вечеру возможен дождь, днем преимущественно без осадков.

Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится от +8˚С до +3˚С , днем повысится до +11°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение моря не значительное, 2 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.