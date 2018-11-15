Первый снег выпал в Абхазии: пока в горах

По прогнозам метеорологов, снегопад в горах и предгорьях Абхазии продолжится до 19 ноября.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Около 40 сантиметров снега выпало за сутки в Ауадхаре, рассказал Sputnik управляющий местным пансионатом Астан Аристава.

По его словам, зима в предгорьях Абхазии в 2018 году наступила на месяц позже.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пансионат 🏡Ауадхара🏡 (@auadkhara_) 14 Ноя 2018 в 10:11 PST

"Если сравнивать с предыдущими годами, зима пришла на месяц позже. Раньше первый снег начинал идти в конце сентября и потом основательно в октябре", - рассказал Аристава.

Управляющий отметил, что самые смелые жители не боятся непогоды и пытаются подняться в горы, чтобы увидеть первый снег.

"Но это очень опасно, так как многие еще не подготовились к зиме и не поменяли резины на машинах, поэтому сложно подниматься. Тем более что из-за снегопада могут и деревья упасть. Если машина не готова, лучше не рисковать, потому что сегодня одна машина по дороге в Ауадхару уже перевернулась. Благо никто не пострадал", - добавил он.

С приближением холодов в пансионате "Ауадхара" остались только рабочие, домики не готовы принять гостей.

"К сожалению, гостей принять мы не готовы, потому что далеко не все дома отапливаются. К зиме готовы только домики рабочих, которые обогреваются и оснащены электричеством. В них есть генераторы, которые обеспечивают светом, есть также интернет. Словом, не скучаем",- рассказал Аристава.

Горный курорт Ауадхара находится на высоте 1650—1700 метров над уровнем моря к северо-востоку от Гагры и в 18 километрах от озера Рица.