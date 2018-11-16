Хагба о Борисе Джонуа: не оставил науку даже в сложное время

СУХУМ, 16 ноя- Sputnik. Борис Джонуа был ответственным человеком, который, не покладая рук, работал над всеми вопросами, за которые брался, поделилась воспоминаниями в интервью радио Sputnik коллега ученого, профессор кафедры Абхазского языка АГУ Лили Хагба.

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Более 30 лет ученые вместе работали в Абхазском научно-исследовательском институте, занимались изучением и развитием абхазского языка. Вспоминая ученого, Хагба подчеркивает – он всегда держал свое слово.

"Он очень ответственно подходил к делам, которые были на повестке дня и обязательно доводил их до конца. Большое время он посвящал лексикологии и лексикографии и писал много статей на эту тему", - рассказала она.

По словам Хагба, Бориса Джонуа интересовала не только научная деятельность. Одновременно он успевал участвовать и в общественной и политической жизни.

"Когда мы вместе учились в аспирантуре, мы застали сложное время - конец 1970-х годов, в стране назревал политический кризис. И все это время он активно искал и обсуждал решение возникшей проблемы и даже участвовал в народном форуме "Аидгылара". Он не был равнодушен к судьбе народа", - вспомнила она.

В 1992 году, оставив научные труды, ученый встал на защиту родины.

"Война для него началась с первых дней. С оружием в руках он отправился на Красный мост. За все время он не раз получал серьезные травмы, но это его не останавливало. Помню, когда мы приехали к нему в госпиталь в Гудауте, он сказал нам: "Меня оставьте, смотрите за добровольцами и не оставляйте их", - вспомнила Хагба.

После войны, несмотря на тяжелое состояние, ученый вернулся к своей работе. В 1997 году он стал автором газеты для представителей абхазской диаспоры в Турции, которая выходила на турецком языке "Путь абаза" и выпустил семь номеров.

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"Он никогда не останавливался на достигнутом, и пытался найти новые пути и способы развития абхазского языка. Он никогда не делился своими переживаниями , но мы знали, что все события в стране он принимал очень близко к сердцу", - отметила Хагба.

Последние годы Джонуа совместно со специалистом по лексикологии Владимиром Касландзия посвятил созданию и усовершенствованию русско-абхазского словаря. Итогом должен был стать третий том словаря, но судьба распорядилась иначе.

"Кроме того он успел напечатать более 20 научных статей в различных журналах, выступал на Международных научно-практических конференциях в различных аспектах", - рассказала Хагба.

© Фото : из архива семьи Джонуа Борис Джонуа

Борис Джонуа родился 27 ноября 1955 года в Очамчыре. В 1978 году окончил филологический факультет Сухумского Государственного педагогического института имени А. Горького.

С 1981 года Джонуа работал в Абхазском государственном музее. В 1985 году окончил аспирантуру при Институте языкознания АН СССР в Москве. В 1986 году защитил диссертацию и получил ученую степень кандидата филологических наук. С 1986 - научный сотрудник Абхазского института языка, литературы и истории имени Дмитрия Гулиа. В 2011 году стал соавтором Русско-абхазского словаря.