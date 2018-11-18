Спектакли, иранский вестерн и концерты: культурные события в Абхазии на неделю

Афиша культурных событий Абхазии с 19 по 25 ноября.
Абхазский драмтеатр
20 ноября в 19:00 премьера режиссера Мадины Аргун по рассказу Анзора Мукба "Гумистинская баллада" возвращается на сцену. Спектакль расскажет об истории соседей во время Отечественной войны народа Абхазии. Предательство и героизм, дружба, переходящая во вражду - все это не оставит зрителя равнодушным.
А 22 ноября в 19:00 покажут спектакль "Тот, кто свел царя с ума". По словам режиссера Мадины Аргун, пьеса, написанная больше 45 лет назад, будет близка и современному зрителю.
РУСДРАМ
20 ноября в 19:00 актеры РУСДРАМа в спектакле "Пять вечеров" расскажут об истории любви, проходящей сквозь войну. Особую атмосферу создадут декорации и музыка.
23 ноября в 19:00 на сцене театра Искандера драма "Все мои сыновья" в постановке Антона Киселюса. История о матери, которая не верит в смерть своего сына, чье исчезновение связано с переплетением странных обстоятельств. Ложь и малодушие, вина и раскаяние сопровождают актеров и вызывают слезы у зрителей.
SKLAD
20 ноября в 19:00 на культурной площадке SKLAD показ фильма "Девушка возвращается одна ночью домой" американского режиссера Анны Лили. Официальный слоган картины: "Первый иранский вампирский вестерн" должен заинтересовать любителей фэнтези и триллеров.
22 ноября в 18:00 Ахра Смыр прочитает лекцию "От дикого мира к миру Дикого Запада".
Госфилармония
21 ноября в 18:00 в Абхазской филармонии выступит детский музыкальный ансамбль "Каданс. В репертуаре коллектива мировые хиты и абхазские песни в авторской аранжировке.
23 ноября в 18:00 участники Международного кинофестиваля "Киноревю", российские киноактеры расскажут о собственном профессиональном опыте, поделятся идеями и покажут российские картины.
Гал
21 ноября в 15:30 в Доме культуры Гала состоится концерт государственного ансамбля "Кавказ", а 23 ноября в 15:00 творческие коллективы района проведут концерт в преддверии Дня Конституции Абхазии.
Ткуарчал
23 ноября в 13:00 ко Дню Конституции Абхазии в Ткуарчале пройдет концерт местных творческих коллективов и ансамбля "Кавказ".