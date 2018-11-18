15:38 18 Ноября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.99
  • EUR74.90
Поиск
Сотрудник МЧС Абхазии

Поиски пропавшего жителя Лыхны продолжились в Новом Афоне

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
651 0 0

Житель села Лыхны Бадра Лакоя вышел из дома по улице Назадзе в Сухуме в среду 14 ноября.

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Поиски пропавшего жителя Лыхны Бадры Лакоя продолжились в Новом Афоне, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

Бадра Лакоя
© Foto/ Дина Лакоя
В Сухуме развернулись поиски пропавшего жителя Лыхны

Сотрудники милиции и МЧС Абхазии прочесали участок Депо-Новый район 17 ноября. Но пока все безрезультатно.

"Сегодня горные спасатели в составе 12 человек совместно с сотрудниками милиции Нового Афона с 10:00 продолжили поиски уже в Новом Афоне", – прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Поиски будут продолжаться до тех пор, пока судьба пропавшего не выяснится.

По официальной информации МВД, житель села Лыхны 1988 года рождения Бадра Лакоя вышел из дома по улице Назадзе в Сухуме в среду 14 ноября и по настоящее время не вернулся.

По теме

В Сухуме развернулись поиски пропавшего жителя Лыхны


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: верблюжья ярмарка, пожар в Калифорнии и тонна плова
Зрители на сцене, актеры в зале: как прошла античка в РУСДРАМе
Зрители на сцене, актеры в зале: как прошла "античка" в РУСДРАМе
Где живут самые высокие, низкие, полные и стройные люди
Где живут самые высокие, низкие, полные и стройные люди

Соцсети

Sputnikabkhazia