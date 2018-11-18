Поиски пропавшего жителя Лыхны продолжились в Новом Афоне

Житель села Лыхны Бадра Лакоя вышел из дома по улице Назадзе в Сухуме в среду 14 ноября.

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Поиски пропавшего жителя Лыхны Бадры Лакоя продолжились в Новом Афоне, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

Сотрудники милиции и МЧС Абхазии прочесали участок Депо-Новый район 17 ноября. Но пока все безрезультатно.

"Сегодня горные спасатели в составе 12 человек совместно с сотрудниками милиции Нового Афона с 10:00 продолжили поиски уже в Новом Афоне", – прокомментировали в пресс-службе МЧС.

Поиски будут продолжаться до тех пор, пока судьба пропавшего не выяснится.

По официальной информации МВД, житель села Лыхны 1988 года рождения Бадра Лакоя вышел из дома по улице Назадзе в Сухуме в среду 14 ноября и по настоящее время не вернулся.