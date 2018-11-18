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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 ноября

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (843)
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В понедельник 19 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. В понедельник 19 ноября территория Абхазии будет находиться под влиянием восточной периферии Средиземноморского циклона с относительно теплой массой воздуха, сообщают абхазские синоптики.

На побережье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью опустится от +13˚С до +8˚С ,  днем повысится до +16°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение моря не значительное, 2 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.

Темы:
Погода в Абхазии (843)
Теги:
погода в Абхазии


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