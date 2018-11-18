Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 ноября

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. В понедельник 19 ноября территория Абхазии будет находиться под влиянием восточной периферии Средиземноморского циклона с относительно теплой массой воздуха, сообщают абхазские синоптики.
На побережье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится от +13˚С до +8˚С , днем повысится до +16°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение моря не значительное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90 %.