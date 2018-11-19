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Пропавшего жителя Лыхны нашли в Очамчыре

© Фото: Facebook/Дина Лакоя
В Абхазии
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Вечером 18 ноября пропавший житель Лыхны Бадра Лакоя вышел на связь со своим родственником и сообщил о своем местонахождении, на место выехали сотрудники милиции вместе с сестрой пропавшего.

СУХУМ, 18 ноя - Sputnik, Сария Кварацхелия. Пропавшего жителя села Лыхны Бадру Лакоя нашли в Очамчырском районе в пяти километрах от Охурейского поста вечером 18 ноября, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

Примерно в 19:00 пропавший вышел на связь со своими родственниками и сообщил о своем местонахождении. На место отправились сотрудники милиции вместе с сестрой Бадры Лакоя. 

"Буквально в 23:25 Бадра Лакоя в сопровождении сотрудников милиции направился в Сухум", - прокомментировали в пресс-службе. 

Родственники Бадры Лакоя обратились в милицию с заявлением 17 ноября. В тот же день МВД совместно с МЧС развернули поиски пропавшего в районе Депо-Новый район. В МВД поступило сообщение, что 16 ноября Бадру Лакоя видели в Новом Афоне. 18 ноября поиски продолжились в городе и окрестностях. 

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