Три года в бегах: разыскиваемого за побои россиянина задержали на Псоу

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Скрывавшегося от уголовного преследования мужчину задержали на границе по реке Псоу сотрудники краевого Погрануправления, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю в понедельник 19 ноября.
Около трех лет назад 23-летний житель Ярославской области был осужден за побои, совершенные из хулиганских побуждений. Желая избежать назначенного ему наказания, он пустился в бега. После чего органами ФСИН мужчина был объявлен в федеральный розыск.
Задержать беглеца удалось спустя несколько лет при попытке пересечь абхазо-российскую границу по реке Псоу.
Задержанного передали сотрудникам сочинской полиции для последующего направления инициаторам федерального розыска, проинформировала пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.