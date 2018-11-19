Три года в бегах: разыскиваемого за побои россиянина задержали на Псоу

Федеральная служба исполнения наказания инициировала федеральный розыск данного гражданина еще в 2015 году.

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Скрывавшегося от уголовного преследования мужчину задержали на границе по реке Псоу сотрудники краевого Погрануправления, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю в понедельник 19 ноября.

© Sputnik / Томас Тхайцук В никуда: пограничники задержали подростка, пытавшегося убежать из Абхазии

Около трех лет назад 23-летний житель Ярославской области был осужден за побои, совершенные из хулиганских побуждений. Желая избежать назначенного ему наказания, он пустился в бега. После чего органами ФСИН мужчина был объявлен в федеральный розыск.

Задержать беглеца удалось спустя несколько лет при попытке пересечь абхазо-российскую границу по реке Псоу.

Задержанного передали сотрудникам сочинской полиции для последующего направления инициаторам федерального розыска, проинформировала пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.