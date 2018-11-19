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Российские пограничники готовы к "мандариновому сезону"

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Ранее сообщалось, что первые крупные партии мандаринов стали ввозить с 15 октября, и на сегодняшний день должностными лицами таможенного поста МАПП "Адлер" Сочинской таможни оформлено порядка 1,8 тысячи тонн цитрусовых.

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Еже­год­но с начала зимы в цен­траль­ные регионы Рос­сии из Абхазии ве­зут тон­ны особого гру­за: цит­ру­со­вые, фей­хоа, хур­му. За­ко­но­мер­но, что наг­рузка на ав­то­мо­биль­ную составляющую пункта про­пус­ка в этот период резко воз­раста­ет, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю в понедельник 19 ноября.

Сбор мандарин
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазия экспортировала в Россию более 1,8 тысячи тонн цитрусовых

Пик "мандаринового сезона" обычно выпадает на вторую половину декабря, и сотрудники Погрануправления к нему готовы. 

Пограничники совместно с сотрудниками таможенных органов внимательнейшим образом осуществляют контроль за перемещением товаров через границу. По всем фактам попыток провоза запрещенных товаров возбуждаются дела об административном или уголовном преступлении.

Так, на прошлой неделе пограничникам удалось выявить россиянина, который под коробками с мандаринами пытался ввезти в Россию сверх установленной нормы алкогольную продукцию и запрещенный мед. По данному факту сотрудники таможни проводят проверку.

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Всего в прошлом году по итогам "мандаринового сезона" оформлено порядка 5,5 тысячи тонн мандаринов (для сравнения в 2016 году - более 12 тысяч тонн).

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