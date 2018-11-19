Российские пограничники готовы к "мандариновому сезону"

СУХУМ, 19 ноя - Sputnik. Ежегодно с начала зимы в центральные регионы России из Абхазии везут тонны особого груза: цитрусовые, фейхоа, хурму. Закономерно, что нагрузка на автомобильную составляющую пункта пропуска в этот период резко возрастает, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю в понедельник 19 ноября.
Пик "мандаринового сезона" обычно выпадает на вторую половину декабря, и сотрудники Погрануправления к нему готовы.
Пограничники совместно с сотрудниками таможенных органов внимательнейшим образом осуществляют контроль за перемещением товаров через границу. По всем фактам попыток провоза запрещенных товаров возбуждаются дела об административном или уголовном преступлении.
Так, на прошлой неделе пограничникам удалось выявить россиянина, который под коробками с мандаринами пытался ввезти в Россию сверх установленной нормы алкогольную продукцию и запрещенный мед. По данному факту сотрудники таможни проводят проверку.
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Всего в прошлом году по итогам "мандаринового сезона" оформлено порядка 5,5 тысячи тонн мандаринов (для сравнения в 2016 году - более 12 тысяч тонн).