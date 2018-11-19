Мы учим детей "летать": "Каданс" рассказал об итогах пяти музыкальных лет

Пресс-конференция, посвященная пятилетию детского музыкального ансамбля "Каданс", прошла в пресс-центре Sputnik 19 ноября. Об истории коллектива, его творческих планах, участниках и проблемах, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Как все начиналось

Все началось в 2013 году со смелой инициативы руководителя ансамбля Александра Алавердяна и первых "долговых" инструментов. Идея быстро нашла сторонников, стоило только заявить о себе. Первой творческой базой стала Сухумская школа искусств имени Ковача.

"Первый год было сложно. Родители еще не представляли, каким будет коллектив и на каком уровне это все будет. Но мы решили попробовать", - вспомнил Алавердян.

Первый год и первые 17 музыкантов, которые готовились к большой сцене. Но перед этим нужно было определиться с репертуаром, найти звезд и "настроить" голос. Ведь главный принцип "Каданса" – никакой фонограммы.

"Ребята должны быть исключительно честны со зрителем. Кроме того, они должны знать, что ничего их не подстрахует, это должно их стимулировать работать больше и серьезнее", - рассказал музыкант.

© Sputnik / Томас Тхайцук Александр Алавердян

В репертуаре ансамбля российские, европейские и абхазские хиты в авторской аранжировке. Каждая песня подбирается индивидуально для певцов, учитывая их голос, тембр и даже характер. Обычно музыканты сами предлагают варианты, но конечный результат – совместный выбор коллектива и руководителя.

"Мы смотрим, насколько это подходит под стиль певца, насколько это его "одежка", а потом приходим к чему-то определенному. Иногда они на меня обижаются, могут "порычать" внутри себя, но знают, что все делается для их блага", - объяснил Алавердян.

Музыканты подтвердили, что главный из "Каданса" бывает строг, но только по делу. К репетиции ребята пытаются приходить подготовленными, но творческий хаос существует и среди музыкантов.

"В таком случае он может и пряником, и кнутом. Но мы не обижаемся, лучше сразу на репетиции сказать обо всем, чем потом на сцене это увидят зрители. Он наш музыкальный папа", - рассказала вокалистка ансамбля Ариана Мамацева.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ариана Мамацева

Есть о чем вспомнить

В этом году, подводя итоги пяти лет, "Каданс" представит большой сольный концерт в Госфилармонии 21 ноября. На сцену выйдут 17 музыкантов – барабанщики, вокалисты, басисты и многие другие. Но это далеко не весь состав ансамбля, своего звездного часа ждет и младшая группа. Перед выходом к большому зрителю юные музыканты должны доказать свои способности Алавердяну. По его словам, талант ребенка виден с первого прослушивания.

"Главный принцип "Каданса" – научить ребенка летать, выявить в нем творческий потенциал. Но я сразу чувствую, получится ли вывести ребенка на сцену или нет. И, если я говорю, "да", то ребенок обязательно выйдет на сцену. В обратном случае, я сразу предупреждаю родителей, потому что и они ждут какого-то результата", - объяснил руководитель коллектива.

За пять лет "Каданс" успел выступить практически во всех районах Абхазии, побывал с гастролями в России и дал 13 сольных концертов. Артистам есть чем гордиться и что вспомнить, но больше всего запоминаются выездные концерты.

"Самой яркой была поездка в "Артек". Это был не только творческий, но и эмоциональный опыт. Мы впервые поехали все вместе на гастроли и отыграли почти два часа сольный концерт", - вспомнила барабанщица Анастасия Алферова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Анастасия Алферова

По словам музыкантов "Каданс" стал для них вторым домом. Это не просто место, где ребята репетируют и готовятся к концертам, а настоящая дружеская атмосфера. Ребята утверждают, в "Каданс" можно прийти с любыми проблемами и плохим настроением, а уйти совершенно другим человеком.

А что дальше

Почти все участники пробовали себя в музыке и до ансамбля. Но судьба сложилась так, что все в итоге оказались в одной музыкальной "бочке".

"До "Каданса" я занималась в музыкальной школе, но почему-то забросила ее, решив, что это не мое. А потом все случилось неожиданно, я хотела найти педагога, который занимался бы со мной, и вернулась в музыкальную школу. Там я услышала, как Алик Сергеевич играл на синтезаторе, и все, там и осталась", - рассказала солистка Ариана Мамацева.

А у кого-то просто не было выбора. Сын Александра Артем Алавердян играет в коллективе на бас-гитаре.

"В музыке я уже пять лет, но решение было совместным. Я решил, что стоит попробовать для себя что-то новое и начал с бас-гитары", – вспомнил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Артем Алавердян

Детское увлечение басиста перешло в профессию. В следующем году он поступает в Санкт-Петербургский институт культуры. Его друзья также выбрали творческие направления. "Каданс" воспитал будущих актрис, продюсеров и, конечно, певцов.

Софья Тарба уже учится в Музыкальном училище Абхазии, в планах эстрадно-джазовый факультет ГИТИСа.

"Я бы очень хотела связать свою дальнейшую жизнь с музыкой, и мне кажется, что неотъемлемой частью этого является преподавание, именно работа с детьми. Думаю, моя жизнь будет связана с этим", - поделилась планами юная певица.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресс-конференция ансамбля "Каданс"

Новые планы и старые проблемы

В планах у самого "Каданса" новые концерты и гастроли. 2 января коллектив отправится на вокальный конкурс в Питер, а дальше - Ингушетия, Чечня и Дагестан. По словам руководителя, артисты готовы к новым зрителям, основная проблема – не хватает денег.

"Иногда, когда я обращаюсь за помощью, у меня такое ощущение, что я прошу не для наших детей, а для детей Туниса. Ведь они представляют нашу культуру, нашу страну на международном уровне. Хотелось бы, чтобы было понимание", - сказал Алавердян.

© Фото : Алик Алавердян "Каданс" выступил в поддержку "Ашана" в Очамчыре

В основном концерты коллектива благотворительные. Уже не раз ребята пели в поддержку малоимущих семей "Киараза" или подопечных фонда "Ашана". И в этом раз в свой день рождения 21 ноября "Каданс" решил внести свой вклад в решение еще одной проблемы в Абхазии.

"Мы решили, что собранные средства пойдут на лечение пальм от пальмового долгоносика. Пусть это будет и малый вклад, но ребята в будущем будут ходить по городу и знать, что одна из спасенных пальм - их заслуга. Ведь это их родной город", - отметил руководитель "Каданса".

Алавердян о благотворительных концертах "Каданс" в Абхазии: дети должны помогать детям>>

Артисты не стали раскрывать все тайны юбилейного концерта, но пообещали, что зрителей ждут сюрпризы не только от самого коллектива, но и от звезд абхазской эстрады.