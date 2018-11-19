Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 ноября

На II Туристическом форуме "VISIT APSNY", открывшемся в Сухуме в понедельник 19 ноября, прошло пленарное заседание, на котором проанализировали итоги туристического сезона 2018 года в республике. О том, как прошел турсезон не только в Абхазии, но и в регионах России, без чего эта отрасль не может развиваться, какими достижениями поделился Крым и какие соглашения были подписаны на полях форума, читайте в материале корреспондента Sputnik.

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