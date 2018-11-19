Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 ноября

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Во вторник 20 ноября на территории Абхазии сохранится влияние теплого сектора Средиземноморского циклона с относительно теплыми массами воздуха. Однако из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, сообщают абхазские синоптики.
На побережье ожидается переменная облачность.
Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится от +9˚С до +4˚С , днем повысится до +15°С.
Температура морской воды +17°С.
Волнение моря незначительное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80 %.