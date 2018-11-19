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Осень в Абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 ноября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (845)
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Во вторник 20 ноября в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 19 ноя – Sputnik. Во вторник 20 ноября на территории Абхазии сохранится влияние теплого сектора Средиземноморского циклона с относительно теплыми массами воздуха. Однако из-за небольших перепадов атмосферного давления и температуры воздуха, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, сообщают абхазские синоптики.

На побережье ожидается переменная облачность.

Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду. 

Температура воздуха ночью опустится от +9˚С до +4˚С , днем повысится до +15°С.

Температура морской воды +17°С.

Волнение моря незначительное, 2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.

Темы:
Погода в Абхазии (845)


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