Конкурентное сотрудничество: какие уроки готов извлечь турбизнес Абхазии

На II Туристическом форуме "VISIT APSNY", открывшемся в Сухуме в понедельник 19 ноября, прошло пленарное заседание, на котором проанализировали итоги туристического сезона 2018 года в республике. О том, как прошел турсезон не только в Абхазии, но и в регионах России, без чего эта отрасль не может развиваться, какими достижениями поделился Крым и какие соглашения были подписаны на полях форума, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Как прошел сезон

Приглашенные на пленарное заседание форума "VISIT APSNY" эксперты не только делились личным опытом в области развития туризма, но и советовали друг другу, как ускорить этот процесс и сделать его более результативным.

Гендиректор туркомпании "Аэлита", координатор проекта "Пять причин приехать в Сочи" Александра Сердюченко сообщила, что в Сочи к октябрю 2018 года, даже несмотря на Чемпионат мира по футболу, прирост турпотока в Краснодарском крае составил всего 5% в сравнении с прошлым годом. Если в цифрах, то это свыше 10 миллионов человек.

© Sputnik Томас Тхайцук Безопасный отдых: какие пробелы есть в абхазском турбизнесе

Объяснение такому скромному результату кроется в том, что гости из 64 стран приезжали в Сочи только на футбольные матчи, не задерживались на курорте и почти не пользовались его услугами. По данным от Федеральной службы Госстатистики России, в Крыму ситуация с туристами прошлым летом значительно улучшилась. Полуостров посетило 4,5 миллиона человек, что на 40% больше, чем в 2017 году. Бывший министр по курортам и туризму Крыма Елена Юрченко сказала, что эта цифра не точна, и полуостров к октябрю 2018 года посетило около 6,5 миллиона человек. Эксперты связывают успех с открытием движения по Крымскому мосту.

Абхазию, по данным Росстата, посетило около 800 тысяч человек. Минтуризма Абхазии настаивает на одном миллионе.

Небольшая территория туристической страны – это ее сильная сторона, и Абхазия должна этим умело пользоваться, уверена Александра Сердюченко. Еще одно преимущество Абхазии, по мнению эксперта, например, перед Сочи, это сельское хозяйство, которое позволяет проводить гастрономические фестивали. Соседний Сочи также не может похвастаться нетронутой природой, которая есть в республике.

"Мы абсолютно утратили то, что у вас есть – застывшее время, застывшие скалы, море. Ребята, используйте это, проводите туры выходного дня. Те, кто хочет провести выходные на отдыхе, – это ваши люди, однозначно", - считает Сердюченко.

Она добавила, что в беседе с представителями ведущих экскурсионных компаний России узнала, что на протяжении многих лет Абхазия была первой в списке туристических направлений, но в 2018 году она утратила первенство, так как туристы ринулись в горы. "Роза Хутор" и "Горки город" стали серьезными конкурентами для республики. Сердюченко посоветовала делать разные ценовые предложения, подходить с фантазией. Турист в первую очередь покупает эмоции и впечатления. Как показывает практика, именно это они увозят с собой и с этим возвращаются, подчеркнула гендиректор российской туркомпании.

© Фото : Бадри Есиава II Туристический форум "VISIT APSNY"

Абхазия для семьи

Руководитель абхазского направления "Алеан" Сергей Косилов предложил Абхазии сконцентрироваться на семейном отдыхе и привел аргументы, почему это должно быть интересно для республики.

"Это сложилось исторически. Вспомним 2008 год, когда Абхазия открылась миру. Тогда приехали те, кто был в Абхазии в советские годы либо мечтали здесь отдохнуть, но не успели. Доступность в то время сделала это возможным. Вторая волна была – молодежь, для которой была важно только цена и то, что они могли получить нечто новое, интересное и недоступное раннее", - отметил Косилов.

С тех пор ситуация изменилась, добавил он и уточнил, что связано это с ухудшением социально-экономического состояния в России. Это в итоге привело к тому, что Абхазия для них стала недоступна в материальном плане. Еще одной преградой между республикой и россиянами по-прежнему остается граница, простаивать на которой не многие захотят. И туристы выбрали Крым, куда с 2018 года можно попасть по новому мосту. По словам Косилова, это позволило "забить" туристами частный сектор полуострова.

С годами изменилась и молодежь. Она стала активнее и притязательнее. Молодые люди выбирают наиболее удобные направления с наиболее интересными предложениями. Упор нужно делать на тех, кто еще десять лет назад был в Абхазии, но еще не в семейном положении, и это хороший шанс продвинуть республику, уверен эксперт из России. По данным компании, которую он представляет, более 35% от общего числа гостей Абхазии в 2018 году были туристы с детьми. У семейных отелей, подчеркнул он, всегда есть постояльцы и стабильный доход.

© Sputnik / Томас Тхайцук II Туристический форум "VISIT APSNY"

Общие проблемы

Основным негативным фактором, который сказывается на работе турфирм республики, директор Национальной туристической компании Абхазии Фрикан Гунба назвал режим пересечения государственной границы на Псоу. Несмотря на усилия по решению этой проблемы со стороны Абхазии и России, она все еще актуальна, уверен он.

Есть сложности, которые абхазские предприниматели создают себе сами, подчеркнул Гунба. В первую очередь это повсеместный рост цен, что усложняет работу в условиях жесткой конкуренции.

"Коллеги, сегодня перед нами возникает большое количество вопросов и проблем, на которые мы должны реагировать сообща. На мой взгляд, было бы разумно создать постоянно действующую площадку для российских и абхазских туроператоров, где имели бы возможность согласованно решать эти проблемы и реагировать на запросы туристического рынка", - отметил он.

© Sputnik Константин Грецов Миллион туристов и проблема с сервисом: подведены итоги курсезона 2018 года

Координатор федеральной программы "Карта гостя", бывший министр по курортам и туризму Крыма провела сравнительный анализ туристического потенциала Абхазии, Крыма и Арабских эмиратов, где 19% ВВП формируется из прибыли от туристической отрасли. При этом она подчеркнула, что арабская страна сильно уступает республикам по своей привлекательности в области туризма.

"Абхазия – 200 километров чуда во всех отношениях. Климат и природа – чудо, это уникальный культурный и исторический потенциал. После вчерашнего посещения в Гагре трех объектов размещения, я сказала, что Крым "отдыхает". В Крыму нет такого объекта курортно-санаторного уровня с таким инфраструктурным и лечебно-оздоровительным потенциалом, который мы увидели в Гагре. А какой вклад в тот самый внутренний продукт? Однозначно ниже крымского", - поделилась наблюдениями Юрченко.

Абхазия и Крым сегодня - дотационные территории, что недопустимо с таким туристическим потенциалом, подчеркнула Юрченко. По ее мнению, в обеих республиках не хватает государственного регулирования предоставляемых услуг, которые в том числе отражаются на безопасности туриста в стране пребывания, как в еде, так и на дорогах общего пользования.

© Sputnik / Томас Тхайцук II Туристический форум "VISIT APSNY"

Главный критерий успешного сезона, уверена Юрченко, заключается не в том, сколько человек приехало на отдых, а сколько денег они там оставили и сколько туристов еще вернется.

Эксперт по маркетингу Елена Ищенко из Ростова-на-Дону признала, что этот регион России не конкурент для Абхазии по природно-климатическим условиям, но и там активно ведется работа по привлечению туристов. По ее мнению, необходимо делать упор на так называемой "экономике впечатлений", когда гостям предлагают то, чего они не получат ни в одном другом месте.

"В какой-то момент, мы, Ростовская область, которая занимает больше 100 000 квадратных километров и где живет более четырех миллионов жителей, имеет красоты и ценность земли, в какой-то момент мы стали непонятны туристу", - рассказал эксперт.

Осознав проблему, в Ростовской области около года назад Минэкономразвития России объявило конкурс маркетингового развития регионов, который подразумевал под собой создание определенного образа, бренда для каждого ростовского района. В качестве удачного такого примера они взяли Татарстан, который идет по этому пути больше десяти лет. Очень важно нащупать этот образ и вложить в голову, а лучше в сердце потребителя, считает Елена Ищенко. По ее словам, эта программа готова и уже приносит свои плоды.