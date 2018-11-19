Прогноз погоды в Абхазии на неделю

На этой неделе в Абхазии будет переменная облачность, на побережье возможен дождь, а в горах выпадет снег, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

CУХУМ, 19 ноя – Sputnik. В первой половине грядущей недели погоду Черноморского побережья Абхазии формируют Средиземноморской циклон и вынос относительно теплых масс воздуха с юга. С четверга влияние на погоду будет оказывать северо-западный антициклон, ожидается небольшая облачность, в пятницу и на выходные возможен дождь, в горах - снег, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление будет нестабильным.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни с порывами до 13 метров.

Температура воздуха ночью до +9°С, днем поднимется до +16°С.

Температура морской воды останется на прежней отметке в +16°С.

Волнение на море умеренное, от одного до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 60-80%.