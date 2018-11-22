Абхазия напомнила о новом военном аэродроме в Грузии делегатам из Женевы

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Абхазия обеспокоена подписанием соглашения между оборонными ведомствами Грузии и США по строительству военного аэродрома на грузинской военной базе Вазиани, сказал министр иностранных дел Абхазии на встрече с сопредседателями Женевских дискуссий 22 ноября.

"Уважаемые коллеги, как вам всем известно, основная цель Женевских дискуссий – возможность подписания соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией, Грузией и Южной Осетией. И в этом контексте нас очень беспокоят шаги, которые предпринимает Грузия в ее стремлении вступить в НАТО. В данном случае речь идет о последнем соглашении, которое подписали оборонные ведомства США и Грузии. Мы считаем, что подобные действия не способствуют укреплению стабильности и безопасности в регионе", - обратился министр к сопредседателям.

Кове также подчеркнул необходимость предоставления абхазской делегации равных возможностей для представления интересов страны в рамках Женевских дискуссий.

© Sputnik Александр Имедашвили МИД Абхазии считает неприемлемым строительство военного аэродрома НАТО в Грузии

"С этим предложением я также обращался к организациям на прошлых Женевских дискуссиях. Это связано с возможностью предоставления абхазской стороне тех площадок, на которых Грузия имеет возможность обсуждать проблемы, связанные с Абхазией, и конфликты, которые у нас есть. Я надеюсь, что наше обращение будет услышано и будут приняты меры", - добавил министр.

Спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тайво Клаар подчеркнул необходимость усовершенствования механизмов переговоров в рамках Женевских дискуссий и возобновления работы Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ).

Представитель ООН на Женевских дискуссиях Джихан Султаноглу отметила, что для эффективной реализации поставленных задач необходима совместная работа всех представителей переговоров.

"Мы открыты к вашим предложениям по приданию большей эффективности процессу и достижению более эффективных результатов. Хочу выступить с призывом к коллегам, чтобы работа в рамках Женевских дискуссий касалась всех вопросов повестки дня", - сказала представитель ООН.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с октября 2008 года на основе договоренностей, достигнутых после событий августа 2008 года в Южной Осетии. На данный момент это единственная площадка для диалога для представителей Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Кроме того, в них участвуют представители России, США, а также ООН, ОБСЕ и ЕС.

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