СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Рауль Хаджимба принял сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в четверг 22 ноября, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

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Министр иностранных дел Даур Кове представил главе государства сопредседателя Женевских дискуссий от ООН Джихан Султаноглу, спецпредставителя ОБСЕ по вопросам Южного Кавказа Рудольфа Михалку, спецпредставителя Евросоюза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаара.

Хаджимба поприветствовал гостей и оценил переговорный процесс, проходящий в Женеве.

"Мы понимаем, что не всего можно достичь сразу. Но есть определенные вопросы, которые должны понимать во многих европейских государствах. Нормы международного права прописаны не для отдельных стран. Мы также обладаем правом жить, развиваться, общаться с внешним миром. Но до сих пор мало понимания того, что Абхазия – это государство, у которого есть необходимость взаимодействия с мировым сообществом. Поэтому мы ставим на этой площадке вопросы гуманитарного характера, в том числе возможность зарубежных выездов наших граждан, представления нашей позиции в различных международных организациях", - отметил президент.

Гости встречи подчеркнули возможность и необходимость разработки путей для наиболее эффективного использования площадки Женевских дискуссий.

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