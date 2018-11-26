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Рауль Хаджимба поздравил народ Абхазии с Днем Конституции

© Foto/ presidentofabkhazia
В Абхазии
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26 ноября 1994 года был принят Основной закон, ставший судьбоносным документом в новейшей истории Абхазии.

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Конституция закрепила суверенный, демократический и правовой характер Абхазского государства, легла в основу формирования государственных и общественных институтов, придала наивысшую ценность правам и свободам человека, говорится в поздравительном письме, опубликованном на официальном сайте президента Абхазии.

"Равенство перед законом, верховенство права, законность и справедливость судебных решений и их беспрекословное исполнение органами власти и гражданами, развитое правосознание, реальный, а не мнимый конституционализм - эти и другие признаки правового государства должны планомерно претворяться в жизнь. Не существует других рецептов эффективного государственного строительства, развития экономики и социальной сферы, повышения уровня жизни граждан", - отметил президент.

Президент отметил, что опираясь именно на Основной закон, на утвержденные в нем нормы и принципы, народ Абхазии прошел через сложные испытания и сегодня продолжает строительство независимого государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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От способности государства защитить конституционные права и свободы граждан, гарантировать стабильность конституционных норм и постулатов, зависит не только социально-экономическое развитие и развитие общественных и государственных институтов, но и будущее Абхазии как независимого государства, уверен глава государства.

Хаджимба подчеркнул особое значение профессиональной, системной и последовательной работы Конституционного суда Республики Абхазия - судебного органа конституционного контроля, сформированного в результате конституционной и судебной реформ последних лет. 

"В этот замечательный день желаю всем гражданам Абхазии благополучия, стабильности, мира и добра", - резюмировал президент.



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