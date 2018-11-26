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Осень в Абхазии

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 ноября

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (849)
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Во вторник 27 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Во вторник 27 ноября в Абхазии из-за незначительных перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, погода изменится. Ожидается переменная облачность, ночью и до второй половины дня, без осадков, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 760 миллиметра ртутного столба.

Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +8˚С,  днем поднимется до +16°С.

Температура морской воды +16°С.

Волнение морской воды от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (849)


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