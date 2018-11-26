Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 ноября

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У нас иммунитет: глава МИД Абхазии отреагировал на слова вице-спикера парламента Грузии Ранее вице-спикер парламента Грузии Ирма Инашвили подтвердила готовность вести переговоры не только в Москве, но и в Брюсселе, Страсбурге, в самом Сухуме. 47

Табагуа о поправках в Конституцию Абхазии: нужно изучать все "за" и "против" День Конституции отмечается в Абхазии ежегодно 26 ноября. О том, насколько эффективно работают поправки, внесенные в Конституцию с 1999 года, в интервью радио Sputnik рассказал депутат Парламента Абхазии Батал Табагуа. 152