Прогноз погоды в Абхазии на вторник 27 ноября

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Во вторник 27 ноября в Абхазии из-за незначительных перепадов температуры воздуха и атмосферного давления, погода изменится. Ожидается переменная облачность, ночью и до второй половины дня, без осадков, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление 760 миллиметра ртутного столба.
Ветер умеренный, 5-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +8˚С, днем поднимется до +16°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.