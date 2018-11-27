Хаджимба об Инвестпрограмме: проектные документы будут составляться совместно с Россией

Рауль Хаджимба считает, что совместная работа над проектно-сметными документами по Инвестпрограмме позволит избежать сложностей в продвижении документов.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Стоит вопрос о возможности создания условий для того, чтобы проектно-сметные документы по Инвестпрограмме составлялись совместно абхазскими и российскими специалистами, сказал президент Рауль Хаджимба на брифинге, посвященном встрече с Владимиром Путиным.

Совместная работа над проектно-сметными документами по Инвестпрограмме содействия социально-экономическому развитию Абхазии позволит избежать сложностей в продвижении документов, добавил он.

"Такие сложности были и остаются, никто не говорит, что их нет. Что касается освоения денег, мы осваиваем столько, сколько нам дали, если у кого-то есть подозрения, то есть соответствующие структуры в государстве, пусть обращаются", - подчеркнул президент.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент России Владимир Путин встретились в Сочи 21 ноября. На встрече Рауль Хаджимба отметил, что российско-абхазские отношения носят особый, стратегический и союзнический характер.

Российский лидер отметил, что рад вновь встретиться с абхазским коллегой, чтобы в такой практически неформальной обстановке обсудить вопросы, которые сам глава Абхазии считает наиболее актуальными для развития двусторонних отношений.

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.