Хаджимба: происходящее на Украине и в Грузии должно нас беспокоить

Президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал на брифинге, что взаимодействие Абхазии и России в вопросах обеспечения обороны активно развивается.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. На встрече с президентом России обсуждались вопросы оборонного контура, обеспечения безопасности на границе, сказал президент Рауль Хаджимба на брифинге, посвященном встрече с Владимиром Путиным.

"С учетом того, что происходит в мире, действий Грузии, Украины, с темой вступления в НАТО, это должно беспокоить нас и Российскую Федерацию. Что касается оборонного контура, я говорил о 94 мероприятиях", - добавил он.

Президент отметил, что есть материалы закрытого характера, но есть и открытые.

"Неужели не видны были те мероприятия, которые проходили в разные периоды времени? Это совместные учения, отработка мероприятий по налаживанию взаимодействия между военными структурами России и Абхазии. По каждому нужно было пройтись? Эта работа проводится и достаточно активно", - подчеркнул Хаджимба.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент России Владимир Путин встретились в Сочи 21 ноября. На встрече Рауль Хаджимба отметил, что российско-абхазские отношения носят особый, стратегический и союзнический характер.

Российский лидер отметил, что рад вновь встретиться с абхазским коллегой, чтобы в такой практически неформальной обстановке обсудить вопросы, которые сам глава Абхазии считает наиболее актуальными для развития двусторонних отношений.

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Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.