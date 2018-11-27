Актуальные новости и "дружественный" интерфейс: НИИЭПиТ запускает новый сайт

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Главная задача сайта НИИЭПиТ Абхазии - показать пользователям интернета и специалистам уровень нашего исследовательского института, сообщила разработчик сайта Ксения Ирисова на пресс-конференции Sputnik, посвященной открытию официального сайта института 27 ноября.

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"Мы поставили перед собой цель создать сайт с качественным контентом и дружественным интерфейсом", - добавила она.

На разработку сайта у специалистов ушло три года. В процесс были вовлечены ведущие графические дизайнеры, программисты, использована система управления 1С Bitrix.

По словам разработчиков сайта, основной задачей было в доступном формате осветить самые значимые достижения и историю института за 90 лет. Один из основных разделов сайта - "История в лицах", он рассказывает о деятельности всех сотрудников института за 90 лет развития НИИЭПиТ.

"Это самостоятельный раздел, который помогает наращивать информационный объем ресурса, путем добавления статей, публикаций, очерков, фото-, видео- и аудиоматериалов от сотрудников института", - отметила Ирисова.

Нововведением стала также электронная онлайн библиотека института.

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"На данный момент идет работа по созданию электронной базы данных научной библиотеки НИИЭПиТ, которая включает литературу только по приматологии около 70 тысяч экземпляров", - рассказала специалист.

Для пользования сайтом не обязательно проходить регистрацию, однако она дает определенные преимущества, отметила Ирисова. По словам разработчика, зарегистрированные пользователи сайта смогут оставлять свои комментарии, скачивать книги в электронной библиотеке и получать рассылки на текущие новости института.

Для того чтобы сделать сайт уникальным, разработчики также использовали специальные иллюстрации, которые интерпретируют исторические фотоснимки, сделанные в институте в разные годы его работы.

"К 90-летию НИИЭПиТа было принято решение создать уникальный контент, не фотографировать и не копировать существующие материалы, а создать интересные картины, которые мы затем отсканировали и представили на юбилейной фотовыставке", - рассказала Ирисова.

Помимо исторической информации, сайт также помогает пользователю найти нужные контакты сотрудников института.

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"Для меня это дополнительный выход в окружающий мир. Пока мы загружали информацию, сторонние люди, благодаря ссылке на сайт, уже выходили на нас с определенными предложениями, и мы даже уже успели подать заявки на несколько грантов", - рассказала заведующая лабораторией биохимических исследований НИИЭПиТа Лариса Ахуба.

Сайт станет также полезен для студентов, занимающихся исследовательской деятельностью при институте. Вскоре они смогут скачивать лекции по интересующим темам, а также читать актуальные научные новости.

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По словам разработчика сайта, в будущем он позволит увеличить заинтересованность внешних партнеров в научной деятельности Абхазии и увеличить количество ссылок на статьи и публикации сотрудников в официальных источниках.