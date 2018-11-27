Владимир Пирожок: на фестивале в Сухуме покажут премьерные кинокартины

Фестиваль культуры "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" пройдет в Сухуме с 27 по 29 ноября.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. На фестивале культуры "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" абхазскому зрителю покажут премьерные картины, сказал директор фестиваля Владимир Пирожок на пресс-конференции в "Доме Москвы" во вторник 27 ноября.

"В этом году, как и в прошлом, мы привезли фильмы, которые не все видели в России. Этот фестиваль мы решили посвятить юбилею нашего общего гения Владимира Высоцкого. Для него Абхазия была родной землей, многие места в республике были отражены в его творчестве", - сказал директор фестиваля Владимир Пирожок.

Он добавил, что на фестиваль привезли картину "Высоцкий. Неизвестные страницы".

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"Фильм будет показан на открытии кинофестиваля. Также мы привезли премьерную картину "Собибор", выдвинутую от России на получение "Оскара". Есть интересное детское кино, удивительная комедия "Каникулы президента", с нами приехал режиссер фильма Илья Шерстобитов", - заметил Пирожок.

Также в рамках фестиваля будет большая культурная программа, рассказал директор кинофестиваля.

"Со мной композитор Анатолий Кипа, который исполнит песни Владимира Высоцкого. С нами кинокритик Анатолий Русинов, который завтра с актрисой Екатериной Семеновой проведет вечер "Современники" о двух гениях - это абхазский и русский писатель, мыслитель Фазиль Искандер и Владимир Высоцкий", - сообщил он.

Вазген Оганесян приехал на фестиваль культуры в качестве поэта и певца, он будет петь песни, которые звучали в различных фильмах, читать стихи, посвященные актерам.

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"Кинофестиваль проходит уже в течение шести лет в различных странах. В Италии были только кинопоказы, но в Молдавии и Армении они проходят более широко, бывают выставки, выступления певцов", - заметил участник фестиваля.

Фестиваль культуры "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" пройдет в Абхазии во второй раз при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, "Дома Москвы", представительства Россотрудничества в Абхазии, посольства Российской Федерации в Абхазии.

"Мы очень рады приветствовать этот замечательный фестиваль, из года в год фестиваль становится масштабнее, и я думаю, что всем будет интересно. Поскольку у нас нет большого кинотеатра, я думаю, что это очень хорошая акция. Со своей стороны мы проделали большую работу по приглашению гостей на фестиваль", - сказала директор "Дома Москвы" в Сухуме Зоя Баутина.

Открытие фестиваля культуры "Свидание с Россией. Свидание с Москвой" состоится во вторник 27 ноября в Музее Боевой Славы имени Владислава Ардзинба в 18:00.

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Цель проекта – популяризация российского кинематографического искусства в странах СНГ, укрепление культурных связей между дружественными, исторически близкими народами.