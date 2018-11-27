Прогноз погоды в Абхазии на среду 28 ноября

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. В среду 28 ноября в Абхазии погоду будет формировать передняя часть средиземноморского циклона с относительно теплыми массами воздуха. Ожидается облачная погода, ночью и в первой половине дня – дождь, сообщают абхазские синоптики.
Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба.
Ветер умеренный, 1-6 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +6˚С, днем поднимется до +17°С.
Температура морской воды +16°С.
Волнение морской воды от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.