Достижения, утраты и победы: как Абхазия "провела" осень

Осень 2018 года в Абхазии была насыщена событиями как приятными, так и наоборот. О том, какую утрату понесла республика, какие темы стали наиболее обсуждаемыми, чего удалось достичь и какие вершины покорить, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Политика, трагедия и нашумевшая инициатива

Республика Абхазия и Сирийская Арабская Республика объявили о взаимном признании и установлении дипломатических отношений 29 мая 2018 года. Уже в сентябре того же года Абхазская делегация во главе с президентом республики Раулем Хаджимба прибыла с официальным визитом в САР, где руководители этих государств подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.

Абхазская делегация вернулась из Сирии вечером 8 сентября. По дороге в Сухум правительственный кортеж попал в ДТП, в результате которого погиб премьер-министр республики Геннадий Гагулия и пострадали еще два человека. В стране объявили траур.

18 сентября указом президента должность премьер-министра Абхазии занял Валерий Бганба. На следующий день был утвержден новый состав правительства.

Результатом плодотворного сотрудничества между Абхазией и Сирией стала ратификация Договора о сотрудничестве и дружбе между парламентами двух стран 11 сентября 2018 года.

Первый официальный: визит абхазской делегации в Сирию>>

Пожалуй, самым нашумевшим решением депутатов Сухумского городского Собрания, по крайней мере, нынешнего созыва, стала их инициатива о проведении референдума по вопросу перехода от системы назначения главы администрации столицы к прямым выборам. Вскоре этому последовали протесты со стороны Администрации президента и Сухумской прокуратуры, а глава государства 27 ноября издал указ об отмене этого решения депутатов Сухумского Горсобрания с формиулировкой, что оно противоречит Конституции страны и ее законам. История на этом не закончилась.

Председатель Горсобрания Константин Пилия заявил, что депутатский корпус планирует провести анализ собственного решения в Институте экономики и права Академии наук Абхазии, и, если там сочтут, что оно не противоречит Конституции и закону, они обратятся в Конституционный суд.

Яркие события осени

В сентябре 2018 года Абхазия отмечала сразу несколько исторических событий – десятилетие признания ее суверенитета Российской Федерации, 25-летие освобождения Сухума и 25-летие Победы и Независимости. Все эти праздники прошли в стране с размахом, но юбилей Победы стал самым ярким событием из всех.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спустя четверть века: как Абхазия отметила юбилей Победы

30 сентября на площади Свободы в Сухуме прошел военный парад, который торжественным шествием открыли ветераны войны. В параде было задействовано свыше 1,5 тысячи военнослужащих и более ста единиц военной техники, в том числе авиация и легендарный танк Т-55 с позывным "01" – первый трофейный танк, добытый абхазскими бойцами у противника.

Праздник завершился концертом на стадионе "Динамо" в Сухуме, на котором оперная дива Хибла Герзмава исполнила песню "Моя Абхазия", написанную российским композитором Максом Фадеевым к юбилею Победы.

Легенды и современность: что показали на параде Победы в Сухуме>>

В преддверии этого знаменательного для всей страны события Национальный банк Абхазии объявил о выпуске первой в истории памятной банкноты "Владислав Арӡынба" (Владислав Ардзинба) номиналом 500 апсаров. С 29 сентября все желающие могут приобрести банкноты в коммерческих банках страны.

6 ноября 2018 года Абхазская телерадиокомпания отмечала сорокалетие. В честь этого события в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба прошел праздничный вечер, где чествовали бывших и нынешних сотрудников АГТРК. На торжестве присутствовал глава государства Рауль Хаджимба, указом которого 12 журналистов были удостоены звания "Заслуженный журналист Республики Абхазия", среди которых редактор-ведущая радио Sputnik Абхазия Сусана Садзба и ведущая авторской программы Элеонора Когония.

Неожиданно и раньше срока в Абхазии заработала санитарная авиация. Совместный проект МЧС и Минздрава Абхазии по развитию в республике санитарной авиации разрабатывался давно, но экстренный случай в верхней части Кодора ускорил эту работу. Первым пациентом стал молодой человек, которого с почечными коликами доставили в Республиканскую больницу на вертолете.

Важным деловым событием "абхазской" осени стал IX Абхазо-российский деловой форум, который прошел в Сухуме 12 октября. В нем приняли участие около 300 экспертов и представителей бизнес сообщества. В ходе пленарного заседания и круглых столов они обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия, в том числе в области экономики, энергетики, инвестиций.

Осенью 2018 года правительство Абхазии предприняло конкретные шаги по решению жилищных проблем граждан страны. Кабмин республики принял два проекта программы, предусматривающих на разных условиях предоставление финансовой помощи нуждающимся в этом людям. Этими программами стали "Жилище-2021" и "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан", которые должны заработать с 2019 года.

Несмотря на то, что курортный сезон для Абхазии начался относительно поздно в связи с ЧМ по футболу в России, бархатный сезон выправил ситуацию с потоком туристов в республике. Министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия на встрече с президентом Раулем Хаджимба проинформировал, что около миллиона туристов посетили курорты Абхазии к 1 ноября.

Среди гостей Абхазии было около 550 тысяч людей, выбравших республику как место длительного отдыха, и около 450 тысяч приехали в страну на один день на собственном транспорте или в составе экскурсионных групп.

© Sputnik Константин Грецов Миллион туристов и проблема с сервисом: подведены итоги курсезона 2018 года

По данным аналитического агентства ТурСтат, Абхазия вошла в пятерку самых популярных направлений у российских туристов. В ТОП также вошли Краснодарский край, Крым, Турция и Италия.

Культура и около нее

К 25-летию Победы и Независимости Абхазии были приурочены гастроли Национального театра Адыгеи имени Ибрагима Цея, который привез в республику спектакли "Кабала святош" и "Кавказский меловой круг". Этот театр вернулся на абхазскую сцену спустя 35 лет со дня их последних гастролей. Указом президента Абхазии троим артистам этого театра, Асиет Вайкок, Зуральби Зехов и Тимур Исупов, были присвоены почетные звания "Заслуженный артист Республики Абхазия" и звания "Народный артист Республики Абхазия".

Абхазия не осталась в долгу. Спустя месяц РУСДРАМ отправился с гастролями в Адыгею в рамках программы Минкульта России "Большие гастроли". Для гастролей в Адыгее руководство театра выбрало два спектакля: "Широколобый" по повести Фазиля Искандера и детскую постановку "Братец Кролик и Братец Лис".

Гастроли Абхазского драматического театра состоялись в ноябре в Казани в рамках Международного театрального фестиваля национальной драматургии имени Карима Тинчурина. Они представили зрителям спектакли "Кролики и удавы", который театральные критики признали одним из лучших, представленных на фестивале.

Осенью в Абхазии было несколько событий, которые можно назвать "околокультурными". Например, 10 октября на телефон доверия МВД республики поступило анонимное сообщение о минировании здания Абхазского драмтеатра. На место незамедлительно выехали службы МВД, МЧС, всех профильных ведомств. Специалисты тщательно осмотрели здание, но бомбы в нем не было.

© Sputnik / Томас Тхайцук Драмы больше нет: Абхаздрам готов принять Молодежный театр

15 ноября у Абхазского драмтеатра имени Самсона Чанба с утра собралась труппа Молодежного театра с требованием вернуть им "четверг" – день, когда они ставят свои спектакли. Договориться с дирекцией драмтеатра не удалось, и это переросло в акцию протеста. Актеры "молодежки" все это время стояли у стен театра и ожидали решения своей проблемы. Сделать это удалось лишь спустя шесть дней.

Директор Нодар Чанба предложил молодым коллегам занимать сцену два понедельника и две среды в месяц. Молодежный театр принял компромисс.

Спорт и красота

Сентябрь, октябрь и ноябрь 2018 года были насыщены и спортивными событиями. Одним из самых приятных новостей в этой области стало то, что двое молодых абхазских футболистов Гарри Лагвилава и Аксентий Чалигава стали полноправными игроками ФК "Рубин" 2004 года рождения.

24 октября на стадионе "Динамо" в Сухуме состоялся финальный матч Кубка Абхазии по футболу. За трофей боролись команды "Гагра" и сухумский "Нарт". Если годом ранее победили сухумчане, то на этот раз верх взяли гагрцы в серии пенальти. Матч завершился со счетом 5:4.

Автогонщик из Абхазии Дмитрий Гвазава продолжает свой победный путь. 4 ноября он завоевал Кубок России по автогонкам Mitjet 2L в категории PRO (профессиональная) на автодроме в Сочи.

Порадовали успехами и спортсмены, занимающиеся единоборствами. К примеру, боксер Харитон Агрба, выступающий за сборную России, победил в трех раундах олимпийского чемпиона из Кубы Рониэля Иглесиаса Сотолонго в рамках матчевых встреч, прошедших в Волгограде 15 сентября. Абхазский боксер признался, что готовится к Чемпионату мира по боксу, который пройдет в 2019 году в Сочи.

Чемпионом мира по смешанным единоборствам по версии FCF-MMA стал Энри Агрба из Абхазии. Завоевать это звание ему удалось на IX Кубке мира по этому виду спорта, который прошел с 10 по 11 ноября в Кисловодске.

Для человека нет никаких преград – это доказал Леон Цвижба из Сухума, который стал чемпионом России по паратхэквондо, проходившем в Махачкале с 19 по 20 октября. В финале он встретился с бойцом из Твери, которого Леон победил нокаутом.

Спортсмены из Абхазии побеждают не только на поле, ринге или гоночных трассах, но и покоряют горные вершины. Альпинистка Ирина Алаева родилась в Абхазии, но сейчас живет в Сочи, она покорила гору Манасалу в Непале высотой более восьми тысяч метров. Девушка призналась, что именно Абхазия привила ей любовь к восхождению.

IRONMAN (железный человек - ред.) – единственным обладателем этого титула в Абхазии стал Борис Барциц из Сухума, который преодолел четыре километра вплавь по Босфору, 180 километров на велосипеде и 42 километра бегом в рамках соревнований по триатлону на длинную дистанцию, которые прошли в октябре в Барселоне.

Абхазские девушки всегда славились своей красотой. Очередным подтверждением этого стало то, что Сабрина Пкин вышла в финал конкурса красоты "Королева Кавказа" в Нальчике и удостоилась звания "Мисс талант". А мини-мисс Абхазия 2017 Ева Джабелия стала обладательницей гран-при международного конкурса красоты Top International Russia, который прошел в Москве 4 ноября.