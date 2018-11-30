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Производственный календарь на 2019 год принял Кабмин Абхазии

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В Абхазии
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В 2019 году в Республике Абхазия будет 245 рабочих дней и 120 выходных.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Кабинет Министров Абхазии принял производственный календарь на 2019 год в пятницу 30 ноября, передает с места события корреспондент Sputnik.

Кабинет министров республики Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кабмин Абхазии утвердил проект бюджета на 2019 год

По решению министров, с 1 по 8 января 2019 года объявлены праздничными выходными днями. В преддверии Нового года 29 декабря (суббота - ред.) будет рабочим днем, а 31 декабря (понедельник - ред.) объявлен выходным. 13 и 14 января традиционно объявлены выходными днями.

Пасха в 2019 году выпадает на воскресенье 28 апреля, поэтому понедельник 29 апреля объявлен выходным днем. Так как День весны и труда, который ежегодно отмечается в Абхазии 1 мая, тоже праздничная дата, министры решили объявить выходным днем вторник 30 апреля.

Праздник Курбан-ныхуа отмечается в августе. Кабмин пока не утвердил конкретную дату, на которую выпадает этот день. Объявят за десять дней до Курбан-ныхуа.

Календарь
© Sputnik Леон Гуния
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