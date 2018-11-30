Не моя подпись: подсудимый по делу об убийстве в Гумисте не признал вину

Убийство Рафика Чолакяна и покушение на его жену Людмилу Матосян произошло 5 апреля 2017 года в селе Гумиста Сухумского района. В преступлении подозревается их сосед Эдуард Адлейба.

Sputnik.

Не признал вину

На судебном заседании сторона обвинения зачитала протокол допроса Эдуарда Адлейба, проведенного в апреле 2017 года. Согласно протоколу подсудимый признает свою вину, от этих показаний он впоследствии отказался, ссылаясь на давление, оказанное на него.

© Fotolia / Izzetugutmen Первое слово подсудимого и показания свидетеля: дело об убийстве в Гумисте

После того как прокурор зачитала показания, Эдуард Адлейба заявил суду, что подписи в протоколе допроса, в котором он признает свою вину в убийстве Рафика Чолакяна и покушении на его жену, принадлежат не ему.

Подсудимый попросил дать ему расписаться, чтобы суд смог сравнить с подписями, сделанными в протоколе. Однако председательствующий судья Роман Кварчия отметил, что в суде такой процедуры нет.

Адвокат Эдуарда Адлейба Давид Каджая отметил, что показания, которые были оглашены, относятся к 21 апреля 2017 года.

"В последующем мой подзащитный в рамках предварительного расследования отказался от этих показаний в части признания своей вины, что подтвердил в суде, объяснив, что такие противоречивые показания давал под давлением", - заметил защитник.

Прокурор Эльвия Хазириши отметила, что протокол допроса Эдуарда Адлейба был проведен с учетом всех современных требований уголовного процессуального законодательства.

"При допросе присутствовала защитник подсудимого, ее подписи стоят на каждом листе после каждого вопроса, и поэтому нет никаких сомнений в подлинности этого документа и в подлинности подписей Адлейба", - подчеркнула она.

© Sputnik Сария Кварацхелия Суд по делу об убийстве Чолакяна: подсудимый отказался от услуг нового адвоката

Вопросы суда

После того как сторона защиты и обвинения высказались по поводу зачитанного протокола допроса, подсудимый стал отвечать на вопросы суда. В частности, судья Роман Кварчия поинтересовался, осуществлялся ли допрос с участием подсудимого и его адвоката. В ответ на это Адлейба сказал, что следователи заполняли протокол не с его слов, а так, как было выгодно прокуратуре.

Затем суд поинтересовался, как подсудимый может объяснить свое утверждение о том, что подписи на протоколе принадлежат не ему, тогда как позже он заявил о том, что давал показания под давлением.

"Сейчас Адлейба поясняет, что вообще не давал показания и не подписывал протокол, так он все-таки давал показания и подписывал под давлением или вообще не давал показаний?" - поинтересовался суд.

Следующее заседание суда по делу об убийстве Рафика Чолакян и покушение на его жену Людмилы Матосян состоится 10 декабря.

В ответ Адлейба повторил, что подписи на протоколе допроса от 21 апреля принадлежат не ему. Также подсудимый в очередной раз подчеркнул, что на него оказывалось давление, в том числе и психотропными лекарствами.

Председательствующий судья Роман Кварчия напомнил, что на предыдущем заседании суда подсудимый заявил о том, что он дал признательные показания под воздействием психотропных препаратов.

"Но сейчас, вы говорите, что подпись не ваша и таких показаний вы не давали. Более того, в материалах дела имеется протокол, в котором вы утверждаете, что предыдущие признательные показания вы давали, но от них вы отказываетесь", - подчеркнул Кварчия.

Роман Кварчия также напомнил, что по ходатайству суда были оглашены показания потерпевшей Людмилы Матосян.

© Fotolia / Andrey Burmakin Отклонение отвода и медпомощь: прошло заседание суда по делу об убийстве в селе Гумиста

"Она утверждает, что побои были нанесены вами, как вы это оцениваете?" - спросил судья. Отвечая на этот вопрос подсудимый сказал, что показания Людмила Матосян дала так, как было выгодно следствию.

Как произошло преступление

Убийство Рафика Чолакяна и покушение на его жену Людмилу Матосян произошло 5 апреля 2017 года в селе Гумиста. Следствием установлено, что Рафик Чолакян был застрелен из пистолета "ТТ". Эдуард Адлейба был награжден министром обороны Абхазии пистолетом такой же системы. В марте 2017 года, следует из показаний подсудимого, оружие было украдено из его автомобиля.

По версии предварительного следствия, Эдуард Адлейба, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 5 апреля 2017 года пришел в дом Рафика Чолакяна в селе Гумиста Сухумского района и в результате ссоры убил хозяина выстрелом из огнестрельного оружия. Чтобы скрыть преступление, пытался ударом по голове рукоятью пистолета убить супругу погибшего Людмилу Матосян.

Следующее заседание суда по делу об убийстве Рафика Чолакян и покушении на его жену Людмилы Матосян состоится 10 декабря.