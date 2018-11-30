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Решением Кабмина продлен срок действия рабочей визы в Абхазии

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Заседание Кабинета Министров Республики Абхазия состоялось в пятницу 30 ноября.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. До одного года продлен срок действия рабочей визы в Абхазии, такое решение принял Кабинет Министров республики в пятницу 30 ноября.

"Обыкновенная рабочая виза выдается иностранному гражданину, въезжающему в Абхазию в целях осуществления рабочей деятельности на срок до одного года. Хочу пояснить, что раньше рабочая виза выдавалась на срок действия трудового договора, сейчас она выдается сроком до одного года. Также сейчас иностранный гражданин может лично подать заявление на получение визы", - представил постановление замначальника Миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония.

© Foto/ rawpixel
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Согласно закону Республики Абхазия "О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия" с 1 апреля 2016 года ввели визовый режим для граждан иностранных государств, с которыми у Абхазии не подписаны межправительственные соглашения о взаимных безвизовых поездках. Это все страны, кроме России, Никарагуа, Тувалу и Южной Осетии.

Получить разрешение на въезд в Абхазию можно, прислав необходимые документы на электронный адрес консульской службы МИД Абхазии. Для обработки запроса консульской службе требуется семь рабочих дней. Для тех, кто въезжает на территорию Республики Абхазия не в первый раз, сроки рассмотрения могут быть сокращены.

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