Совершенно секретно: в Сухуме провели бесплатную диагностику СПИДа

О том, как прошла акция Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД по бесплатной экспресс-диагностике на ВИЧ, на гепатит В и С, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

- Нет-нет, у меня нет СПИДа. Просто хочу проверить здоровье, – пытается заверить врача женщина лет 50, которая решила участвовать в акции по диагностике ВИЧ, гепатита В и С.

Диагностика бесплатная. Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, Республиканский кожвендиспансер и Центр СПИД быстро, добровольно и конфиденциально обследуют всех желающих. А таких оказалось немало. Возле мобильного комплекса выстроились две очереди. Одна – на сдачу крови, другая – на получение результатов.

© Sputnik / Диагностика ВИЧ

"Акция проходит в связи с завтрашней датой – Международным днем СПИДа. На данный момент сдали кровь уже 47 человек. Все проходит анонимно. Записываются первые буквы имени. Результаты даются строго по номерку, который даем при сдаче крови. Есть специальное оборудование, все есть для того, чтобы здесь на месте делать анализы", – рассказал специалист Центра СПИД Георгий Парулуа.

В мобильном комплексе работают три врача: консультант – ведет запись, медсестра – берет кровь и лаборант – делает анализ. 30-40 минут – и ответ готов.

Чаще всего, по словам Парулуа, сдавать кровь приходят люди старше 40 лет.

- Назовите первую букву Вашего имени, сколько букв в фамилии, где и когда родились? – задает вопрос Георгий Парулуа.

Главный принцип акции – строгая конфиденциальность. Желающие проверить состояние здоровья называют лишь год и место рождения и получают специальный номерок, по которому они затем могут получить результаты.

Несмотря на секретность, граждане Абхазии робко называют свои инициалы и прячут головы в плечо от журналистских камер.

"Люди боятся, что могут попасть в кадр, а потом их оклевещут, что вот они пришли на диагностику, значит, они болеют СПИДом или каким-то еще гепатитом. Просто у нас не понимают, что заболеть можно не только половым путем, но и элементарно, если делать маникюр, уколы и так далее, – объясняет Лика из Сухума, которая также не пожелала попасть в объектив. – Но на самом деле акция очень хорошая, потому что здесь можно абсолютно бесплатно узнать о своем здоровье".

Сдать кровь пришли не только обычные граждане, но и работники Республиканской больницы. Манана – одна из них.

© Sputnik / Диагностика ВИЧ

"Это акция конфиденциальная, не говорится фамилия, имя. Никто не может знать имя и фамилию, – объяснила Манана. – Тут стесняться не надо. Каждый человек от мала до велика может провериться и узнать о своем здоровье. Спасибо, что такое проводится. Всем надо это, особенно молодым ребятам и девушкам. Пускай никто не боится. Ответ выдается лично в руки. Все закодировано, и дают номерок. Тут молодые люди стоят и говорят, нас увидят. Ну и что, что увидят? Проверка ни о чем не говорит, кроме того, что человек заботится о своем здоровье. Это профилактика, которая необходима всем".

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Всего за пять часов в акции приняли участие 123 человека. По словам главврача Республиканского кожвендиспансера и Центра СПИД Нателы Топурия, ВИЧ и гепатит В не выявлены.

"Выявлен только гепатит С. Но пациент предупрежден, что это не окончательная диагностика, нужно провести развернутое обследование. И уже тогда будет диагноз выставлен", – добавила Топурия.

Топурия об акции по диагностике СПИДа в Сухуме: абсолютно конфиденциально>>

Ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря, Республиканский кожвендиспансер и Центр СПИД провели акцию по бесплатной экспресс-диагностике на гепатиты В, С, ВИЧ-инфекцию и инфекции, передающиеся половым путем.