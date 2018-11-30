Тайная жизнь домашних животных: питомцы абхазских знаменитостей

Всемирный день домашних животных отмечается 30 ноября. О домашних питомцах абхазских знаменитостей, их привычках и тайной жизни, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Известные и видные люди часто могут рассказывать о своих домочадцах, но вот о домашних животных – редко. Наверное, это объясняется тем, что в питомцах они души не чают. А как известно, что нам дорого, мы бережем от чужих глаз.

Ценитель культуры

Так, если бы не Всемирный день домашних животных, наверное, мало, кто узнал бы о питомце министра культуры Абхазии Эльвиры Арсалия. Знакомьтесь. Ее зовут Грейс. Собаке два с половиной года. В доме чиновника появилась около двух лет назад.

К решению обзавестись питомцем семейство шло долго. А когда решились, Грейс нашли по объявлению.

"Познакомились с ее хозяйкой, которая нам ее любезно дала. Грейс была уже не маленьким щенком. Мы с детьми приехали. Там был такой эпизод: мы хотели посадить собаку в багажник, но хозяйка очень назидательно на нас посмотрела и мы поняли, что надо ее посадить в салон. И дети тоже поддержали эту идею. Вот уже прошло два с половиной года, дети ее очень любят. И мы привыкли к ней", – рассказала министр.

© Foto / предоставлено Эльвирой Арсалия Собака Грейс

Грейс очень умная и преданная. Ее гипер-задача – защитить дом. Именно поэтому некоторые гости Эльвиры Арсалия не могут даже войти в дом. Защитница их просто не впускает. Словом Грейс избирательна.

Однажды она даже пыталась познать мир, но потерялась. Несколько дней хозяева пытались найти ее, но безуспешно. В конец они даже разуверились, что Грейс вернется. Но все же обратились в соцсети. Через два дня друзья семейства нашли Грейс. Не поверите, где! На лавочке напротив театра. Видимо, у собаки был культурный поход. Однако после этого случая желания познать мир у Грейс больше не возникало.

"Мы очень любим Грейс. И на мой взгляд, очень важно для детей, чтобы в детстве в доме кто-то был: собака, кошка, хомяк. Чтобы были тактильные детские воспоминания, которые потом остаются на всю жизнь", – добавила Эльвира Арсалия.

Президентский скакун

Скакун Фаренгейт Рауля Хаджимба же известен всем. Его три года назад президенту подарил глава Татарстана Рустам Минниханов.

© Foto / Хибла Возба Скакун Фаренгейт

В Абхазии лошадь бывает периодически. Но на ПМЖ Фаренгейт пожелал остаться в Татарстане, где он успешно участвует во многих соревнованиях, и продолжает свою блестящую спортивную карьеру. И это не просто слова. В мае 2017 года, скакун занял призовое место на скачках в Черкесске.

Кролик Блинчик

Пять лет назад известный абхазский журналист Изида Чаниа на день рождения получила живой ушастый подарок. Правда, крольчиха была не для нее, а для дочери Ольги, но поселился именно в ее доме. С тех пор журналист не может понять, кролик у нее появился или же она появилась у кролика.

© Foto / предоставлено Изидой Чания Кролик Блинчик

"Блинчик считает себя хозяином в доме, а нас своими прислугами", – пояснила Изида Чаниа.

Крольчиха сразу стала пользоваться любовью со стороны своих "прислуг" даже несмотря на то, что она своенравная, требовательная и капризная. Блинчик серьезно настаивает на своих требованиях совместного общежития, у нее высокие вкусовые предпочтения. Ест не все.

"В результате нашего многолетнего общения мы выяснили, что кролик и морковка – легенда. Если даже Блинчик съедает морковку, то в очень небольших количествах. В основном предпочитает магазинный корм. Ее корм стоит в коробочке у балкона. Блинчик научилась открывать баночку и есть. Любит изюм, чернослив, бананы. Обычную капусту не ест, только цветную. Ест только самый дорогой корм, который предназначен для крольчат", – рассказала хозяйка.

Блинчик живет на балконе, но все равно умудряется будить своих "прислуг" по утрам. Она начинает настойчиво скрестись в дверь, чтобы ее запустили в дом.

Блинчик очень ревнивая. Свой протест выражает топаньем лапками и запугиванием, иногда даже пытается кусаться.

"И вот пять лет мы живем душа в душу. Считаем крольчиху членом нашей семьи", – добавила Чаниа.

Не ядовитая

У певца Александра Шоуа дома живет змея. Не ядовитая, а весьма миролюбивая. Это питон. Без имени.

"Обычно змеям редко дают имена. А если даже их называют, то питомцы не запоминают. Самая умная змея – королевская кобра, а память у нее, кажется, 30 секунд", – пояснил Александр Шоуа.

Питон в основном любит лежать и кушать, больше ничего не делает.

© Foto / Александр Шоуа Питон Александра Шоуа

"У меня до этого были ядовитые змеи, но с ними опасно жить. Поэтому решил завести питона. А питон даже не укусит, максимум он может поцарапать. Это не ядовитое существо", – добавил певец.

С улицы в дом актрисы

У актрисы Абхазского драматического театра Томы Авидзба живет кошка Мурка. Пушистый питомец появился у нее год назад. Актриса подобрала Мурку на улице. Слишком уж настойчиво она просилась в дом, что Тома Авидзба не удержалась и приютила бродяжку.

© Foto / Тома Авидзба Кошка Мурка

"Я ее случайно увидела, она просилась ко мне, ей было очень холодно, – объяснила свой поступок актриса. – Я периодически завожу кошек, но потом стараюсь находить им новых хозяев, потому что живу на квартире, потом выезды. Их нужно кому-то отдавать. Это очень сложно".

Тома Авидзба периодически купает и вычесывает питомца. Кормит как только Мурка пожелает. А на счет еда кошка – настоящий гурман. Любит только белое мясо птицы, все остальное не признает. Словом, очень капризная, но хозяйка уже смирилась с этим.

Кролик Sputnik

У этого ушастого нет звездного хозяина, но он сам недавно стал медийной "персоной". Да-да, это тот самый, кто в начале месяца пытался подружиться с котом на проспекте Аиааира. Правда, теперь у него появилось имя – Sputnik.

Напомним, что Sputnik раньше гулял по проспекту, потому что после потери братца дома ему было одиноко. На улице она пытался найти друзей среди пушистых котов.

© Sputnik / Кролик Sputnik

Недавно у пушистого появилась подруга. Теперь он остепенился и стал примерным домочадцем.

Sputnik очень активный. Раньше и вовсе не давал покоя хозяину. Просыпался ни свет ни заря, забегал в комнату и запрыгивал на кровать к Расулу. Теперь же он поубавил пыл и не будит хозяина.

Голодный кролик атакует: ушастый терроризирует сухумского кота>>

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных (World Pets Day). Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за "братьев наших меньших".