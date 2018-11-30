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Подача электроэнергии в Абгархуке и Приморском восстановлена

© Фото: José Alejandro Cuffia
В Абхазии
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Высоковольтная линия была повреждена в селе Абгархук из-за существенного подъема воды в реке Аапста в четверг 29 ноября.

СУХУМ, 30 ноя - Sputnik, Асмат Цвижба. Подача электроэнергии в селе Абгархук и поселке Приморское полностью восстановлена, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе РУП "Черноморэнерго".

"Была проведена новая высоковольтная линия в селе Абгархук, также в поселке Приморское были укреплены опоры", - отметили в пресс-службе.

Ремонтно-восстановительные работы осуществляли аварийные службы гудаутского филиала РУП "Черноморэнерго", необходимая техника была также доставлена из Сухума.

Высоковольтная линия была повреждена в селе Абгархук из-за существенного подъема воды в реке Аапста в четверг 29 ноября. Были также смыты опоры линии в селе Приморское. По словам представителей РУП "Черноморэнерго", подобный подъем воды в реке наблюдается впервые за девять лет.

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