Астамур Кация стал бронзовым призером теннисного турнира в Сочи

Теннисный турнир на призы известной российской спортсменки, олимпийской чемпионки Елены Весниной проходил в Сочи с 24 ноября по 2 декабря.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Юный абхазский теннисист Астамур Кация выиграл бронзовую медаль в Открытом турнире Краснодарского края по теннису на призы Елены Весниной, сообщила Sputnik тренер спортсмена Элизабет Акуция.

© Foto / Screenshot: Сила ТВ Игорь Адлейба победил филиппинца в рейтинговом бою в Сочи

"Легко пройдя первые два круга, в третьем круге за выход в полуфинал Астамур в нелегком матче из трех сетов обыграл теннисиста из Крыма, который в этом турнире был посеян под первым номером и считается одним из сильнейших игроков среди десятилетних в России", - добавила она.

В полуфинале абхазский теннисист уступил третьему сеяному игроку из Москвы.

"Ну, а в пятом матче, обыграв в упорной борьбе лучшего игрока Краснодарского края сочинца Эдуарда Саакяна, Астамур Кация занял третье место в турнире. От лица спортсмена и тренера хотели бы поблагодарить всех тех, кто болел за нашего спортсмена, ваша поддержка была очень важна", - подытожила она.

© Фото : предоставлено Элизабет Акуция Астамур Кация

Открытый турнир Краснодарского края по теннису на призы Елены Весниной проходил с 24 ноября по 2 декабря на кортах многофункционального центра "Адлер-Арена".