17:29 03 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.29
  • EUR75.39
Поиск
Астамур Кация

Астамур Кация стал бронзовым призером теннисного турнира в Сочи

© Фото : предоставлено Элизабет Акуция
В Абхазии
Получить короткую ссылку
40 0 0

Теннисный турнир на призы известной российской спортсменки, олимпийской чемпионки Елены Весниной проходил в Сочи с 24 ноября по 2 декабря.

СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Юный абхазский теннисист Астамур Кация выиграл бронзовую медаль в Открытом турнире Краснодарского края по теннису на призы Елены Весниной, сообщила Sputnik тренер спортсмена Элизабет Акуция.  

© Foto / Screenshot: Сила ТВ
Игорь Адлейба победил филиппинца в рейтинговом бою в Сочи

"Легко пройдя первые два круга, в третьем круге за выход в полуфинал Астамур в нелегком матче из трех сетов обыграл теннисиста из Крыма, который в этом турнире был посеян под первым номером и считается одним из сильнейших игроков среди десятилетних в России", - добавила она.

В полуфинале абхазский теннисист уступил третьему сеяному игроку из Москвы.

"Ну, а в пятом матче, обыграв в упорной борьбе лучшего игрока Краснодарского края сочинца Эдуарда Саакяна, Астамур Кация занял третье место в турнире. От лица спортсмена и тренера хотели бы поблагодарить всех тех, кто болел за нашего спортсмена, ваша поддержка была очень важна", - подытожила она.

Астамур Кация
© Фото : предоставлено Элизабет Акуция
Астамур Кация

Открытый турнир Краснодарского края по теннису на призы Елены Весниной проходил с 24 ноября по 2 декабря на кортах многофункционального центра "Адлер-Арена". 



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения войск ПВО с участием дивизиона ЗРК С-300 Фаворит
    Чистое небо

    Россия, Таджикистан и Кыргызстан создадут совместную систему ПВО для защиты воздушного пространства регионов ОДКБ.

  • Продажа сухофруктов
    Запретные плоды

    В Россельхознадзоре объяснили, почему у пассажиров из Узбекистана изымают сухофрукты из ручной клади и багажа.

  • Новогодний подарок ветерану
    Дань уважения

    Эстонские волонтеры присоединились к новогодней благотворительной акции по поздравлению ветеранов Великой Отечественной войны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Парижские жилеты: протесты за снижение налогов на топливо во Франции
Стихи под бит: российский телеведущий Дмитрий Киселев читает рэп в эфире
Стихи под бит: российский телеведущий Дмитрий Киселев читает рэп в эфире
Развивающий мультфильм: что смотреть вашему ребенку

Соцсети

Sputnikabkhazia