Астамур Кация стал бронзовым призером теннисного турнира в Сочи

СУХУМ, 3 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Юный абхазский теннисист Астамур Кация выиграл бронзовую медаль в Открытом турнире Краснодарского края по теннису на призы Елены Весниной, сообщила Sputnik тренер спортсмена Элизабет Акуция.
"Легко пройдя первые два круга, в третьем круге за выход в полуфинал Астамур в нелегком матче из трех сетов обыграл теннисиста из Крыма, который в этом турнире был посеян под первым номером и считается одним из сильнейших игроков среди десятилетних в России", - добавила она.
В полуфинале абхазский теннисист уступил третьему сеяному игроку из Москвы.
"Ну, а в пятом матче, обыграв в упорной борьбе лучшего игрока Краснодарского края сочинца Эдуарда Саакяна, Астамур Кация занял третье место в турнире. От лица спортсмена и тренера хотели бы поблагодарить всех тех, кто болел за нашего спортсмена, ваша поддержка была очень важна", - подытожила она.
Открытый турнир Краснодарского края по теннису на призы Елены Весниной проходил с 24 ноября по 2 декабря на кортах многофункционального центра "Адлер-Арена".