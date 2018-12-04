Баскетбол на колесах: спорт в жизни Наалы Чегия

Десятилетняя Наала Чегия передвигается на коляске и активно занимается баскетболом. О том, как проходят занятия у юной спортсменки и об умении использовать возможности вокруг себя, читайте в репортаже Асиды Квициния.

Асида Квициния, Sputnik.

Семья Наалы Чегия живет недалеко от школы. Они переехали несколько лет назад в новый дом, чтобы было легче добираться до школы.

Мама с Наалой выходят из дома в половине первого и через 15 минут уже в школе. В дождливую погоду Ронеза, мама девочки, накидывает на себя плащ, прикрывая голову капюшоном, Наала в руках держит зонт, и они отправляются в путь. Чтобы попасть в школу, мама и дочь должны обойти ее кругом, они с задней двери заходят в здание. Школа недавно после ремонта, пандус был предусмотрен, но мама Наалы говорит, что он был сделан плохо, спускаться по нему и подниматься опасно, особенно в дождливую погоду есть риск поскользнуться, и на крутом спуске коляску не удержать.

В час сорок пять прозвенел звонок, начинается урок физкультуры. Рамаз Микая, учитель физкультуры и тренер Наалы, каждый урок поднимает десятилетнюю ученицу на второй этаж, где находится спортзал школы. Тренер распределяет задачи. Нагрузка и требования одинаковы для всех.

"Броски в кольцо у нее уже получаются, сейчас мы учимся вести мяч и играть в команде. В первые дни занятий были проблемы. Работать было трудно, она боялась, стеснялась и даже отказывалась играть. Через слезы мы продолжали занятия. Я пытался ей объяснить, что нестрашно промахнуться, большинство детей не подпадают в кольцо сразу, нужно время. Три недели мы боролись, и у нее все получилось", - рассказывает тренер Рамаз Микая.

Учитель заметил Наалу два года назад. Она сидела в классе, провожая печальным взглядом одноклассников, собирающихся на физкультуру, таким же взглядом она встречала веселых, взъерошенных детей с урока. Рамаз Микая не преподавал в этом классе, но он решил поработать с девочкой и попросил директора передать ему этот класс.

© Sputnik / Илона Хварцкия Наала Чегия

"Наала не могла соревноваться с детьми, и это ее огорчало. Два-три урока сквозь слезы она пыталась играть. Она отказывалась, жаловалась, но я заставлял, и сегодня мы подошли к поставленной цели и делаем успехи. За два года тренировок она добилась хорошего прогресса. Сейчас попадает в кольцо, ловит мяч, отскакивающий от кольца, учится вести мяч и играть в команде. Я надеюсь, эти уроки помогут ей преодолевать сложности и не сдаваться", - говорит тренер.

Как рассказывает Рамаз, ассоциация "Инва-Содействие" Абхазии обещала Наале подарить спортивную коляску, чтобы девочка могла легко справляться не только бросками в кольцо, но и вести мяч, добавил он.

Баскетбол стал неотъемлемой частью жизни юной спортсменки. Но летом занятия пришлось отменить. Несколько месяцев Наала проходила в гипсе. Изредка выходила во двор бросать мяч в кольцо.

"У нас нет профессиональных секций для детей с ограниченными возможностями, где она могла бы развиваться, видела перспективы, поэтому спорт она воспринимает как хобби. Баскетбол - это место, где она выплескивает свою детскую энергию, что важно для детей ее возраста. Она немного закрытый человек, но тренеру она доверяет свои душевные переживания. Если у Наалы что-то не получается, она расстраивается, и учитель сразу звонит мне рассказать, что сегодня у нее было плохое настроение и, наоборот, звонит, делится успехами", - продолжает мама девочки Ронеза Пация.

© Sputnik / Илона Хварцкия Наала Чегия

Как рассказывает мама спортсменки, помимо баскетбола, Наала увлечена рисованием, она много читает и поет в школьном хоре. Ко всем увлечениям девочки мама добавила бы и танцы на колясках. Хороший слух и пластичность позволили бы ей быстро это освоить. Но такой секции здесь пока нет.

"Многое зависит от нас. Ребенок должен иметь возможность для самовыражения. И мы стараемся использовать то малое, что у нас есть. Я рада, что она ходит в обычную школу, где у нее есть много друзей. Есть возможность человеческого общения. Не обязательно на все секции ее отправлять, главное - не ограничивать искусственно человека и без того имеющего множество других ограничений", - говорит она.

© Fotolia / Peter Atkins Сомнительные расходы: почему инвалидам Абхазии нужно "расстаться"

Как считает Ронеза, умение извлекать пользу из того, что доступно, делает людей счастливыми. Сухум плохо устроен для людей с ограниченными возможностями, что создает дополнительные трудности. В таких ситуациях мама Наалы старается раскрыть творческий и креативный потенциал дочери, он компенсирует технические моменты.

"Наала растет самодостаточным человеком", - уверено говорит она.

"Совсем недавно стали возникать пандусы, переходы, что очень радует. Когда она была поменьше, я могла взять ее на руки, и мы ходили в драмтеатр на детские спектакли. Сейчас с этим сложнее, я понимаю, что возрастом ограничений будет больше. Но мы настроены позитивно и надеемся, что город будет развиваться", - говорит Розина.