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Сбавить "обороты": "пьяная" дорожная статистика Абхазии за ноябрь

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В Абхазии
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Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, в ноябре 2018 года было составлено 4422 протокола нарушения ПДД, из которых 158 за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Sputnik

Осеннее "обострение" на дорогах Абхазии пошло на спад. Если в сентябре и октябре было зарегистрировано 206 и 259 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения, то в ноябре - 158. Тенденция положительная. Будем надеяться, что она сохранится.

Статистика пьяного вождения с 1 по 30 ноября 2018 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 30 ноября 2018 года

Изменились также позиции "лидеров" нашего рейтинга. Сухум, который на протяжении нескольких месяцев занимал первую строчку, в ноябре уступил Гудауте, где инспекторы "поймали" 49 водителей подшофе. Замыкает тройку "призеров" Очамчыра с 21 нетрезвым автолюбителем. Этот район впервые за время мониторинга опередил Гагрский. Правда, всего на один пункт. Галский, Ткуарчалский и Сухумский районы по-прежнему подают пример "трезвости".

Статистика пьяного вождения с 1 по 30 ноября 2018 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 30 ноября 2018 года

А в возрастной категории кардинальных изменений не было. Водители старше 50 лет второй месяц подряд нарушают ПДД больше всех – в ноябре их было 33 человека, что на 23 случая меньше, чем в октябре. Правда, водители в возрасте от 35 до 40 вернули "серебро", отняв его у автолюбителей в возрасте от 30-35, которым "уступили" месяцем раннее. В ноябре самому молодому водителю "навеселе" было 18 лет, а самому старшему – 77 лет.

Статистика пьяного вождения с 1 по 30 ноября 2018 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 30 ноября 2018 года

В общее число нарушителей снова вошла одна представительница прекрасной половины человечества. В этот раз не повезло 37-летней жительнице Сухума.

Статистика пьяного вождения с 1 по 30 ноября 2018 года
© Sputnik Леон Гуния
Статистика "пьяного" вождения с 1 по 30 ноября 2018 года

Пройдемся по календарю "трезвости". Периодами затишья в ноябре можно назвать с 12 по 13 и с 29 по 30 числа, когда за езду в состоянии опьянения были оштрафованы всего по одному водителю. Самый "пьяный" период выпал на 9, 10 и 11 числа. Тогда на "радары" инспекторов попались 30 автолюбителей.  



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