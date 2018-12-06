Принятый вопреки: что смутило депутатов в главном финансовом документе Абхазии

Народное собрание Абхазии приняло в первом чтении законопроект "О Республиканском бюджете Абхазии на 2019 год", но не без горячих дискуссий и недовольств. О том, какие параметры главного финансового документа страны смутили депутатов, почему некоторые отказались за него голосовать и почему бюджет все-таки был одобрен, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Прогнозы по бюджету

Проект Государственного бюджета Абхазии на 2019 год представил депутатам Парламента министр финансов Джансух Нанба, которого народные избранники поздравили с днем рождением громкими аплодисментами. Это, пожалуй, стало единственным проявлением позитивного настроения в ходе всего обсуждения главного финансового документа страны.

По прогнозам доходы государства в 2019 году составят девять миллиардов 675 миллионов рублей, расходы - на 144 миллиона рублей больше. В сравнении с 2018 годом, доходы государства в 2019 году увеличатся на 174 миллиона рублей, а прогнозируемое увеличение собственных доходов составит 56 миллионов рублей.

Нанба также зачитал основные параметра Республиканского бюджета страны.

"В 2019 году прогнозный показатель Республиканского бюджета установлен в сумме семь миллиардов 575 миллионов рублей, расходов - семь миллиардов 696 миллионов рублей. Дефицит составляет 121 миллион рублей", - сказал Нанба.

Источниками финансирования дефицита бюджета станут кредиты от Нацбанка Абхазии в размере 150 миллионов рублей по ставке 9% годовых, возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета и иные источники внутреннего дефицита, добавил министр финансов.

На обслуживание внешнего долга Абхазии планируется направить 39 миллионов рублей. 86 миллионов рублей - на погашение части основной суммы внешнего долга по экспортному кредиту, представленному Россией на восстановление железной дороги Абхазии. К январю 2020 года остаток задолженности по этому кредиту составит один миллиард 481 миллион рублей.

В структуре доходов Минфин прогнозирует поступление собственных доходов в республиканский бюджет в размере трех миллиардов 166 миллионов рублей, в том числе налоговых доходов в сумме два миллиарда 19 миллионов рублей. Финансовая помощь от Российской Федерации в целях содействия социально-экономическому развитию Абхазии – два миллиарда 789 миллионов рублей, в целях бюджетных инвестиций – один миллиард 621 миллион рублей.

Недовольства депутатов

Председатель комитета по бюджету, финансам, налогам и кредитным организациям Натали Смыр рекомендовала коллегам принять законопроект Республиканского бюджета в первом чтении для того, чтобы в дальнейшем можно было приступить к внесению изменений и дополнений в этот документ. При этом она отметила, что у профильного комитета есть определенные замечания к законопроекту.

© Fotolia / Alexandr Blinov План или пропал: что творится с районными бюджетами Абхазии

Депутат Батал Табагуа предложил не торопиться с голосованием и обсудить документ. У него возникли вопросы к докладчику, связанные с дотациями в районах Абхазии из бюджета страны.

"Многие в комитете считают неадекватными данные ассигнования по районам. 120 миллионов рублей дотаций даются Гудауте и Очамчыре, 135 – Галскому району. Я уже не говорю о Гулрыпшском и так далее. Кто и как это будет исправлять?", - поинтересовался Табагуа.

Министр финансов ответил, что в рамках действующего законодательства, представленный президентом в Парламент законопроект принимается в первом чтении, а в дальнейшем, если возникают какие-либо предложения от депутатов, решение принимается путем голосования.

Табагуа также поделился своими опасениями о том, что в стране все идет по инерции, и нет развития.

Категорически отказался голосовать за этот проект закона депутат Народного собрания Рауль Лолуа. Свою точку зрения он аргументировал тем, что бюджеты текущего года и будущего практически идентичны. Экономического развития страны в документе он не увидел, а систему налогообложения Лолуа назвал неэффективной.

"Я думаю, что мы сможем увеличить бюджет до одного миллиарда рублей. Если улучшить администрирование, заставить власть работать, то цифры будут совершенно другие. Иначе к нам будут приходить представители власти, спорта, молодежной политики и говорить, что у них урезали программу", - сказал Лолуа.

Поехать и навести порядок на государственной границе Псоу предложил Совету безопасности Абхазии парламентарий Аслан Бжания, который поделился с коллегами чаяниями своих избирателей, занимающихся выращиванием мандаринов. По его словам, они платят 11 рублей с каждого килограмма этого цитруса за перевозку через границу, но при этом деньги в бюджет государства не поступают. Бжания подсчитал примерное количество урожая мандаринов в сезон в Абхазии – около 30 тысяч тонн, что по деньгам сопоставимо с бюджетами пяти районов республики.

У депутатов также возникли претензии к Генеральной прокуратуре страны. Напомним, что в мае 2018 года Парламент Абхазии направил отчет "Об исполнении Республиканского бюджета за 2017 год" на проверку в Генеральную прокуратуру Абхазии. Причиной этому стало неисполнение бюджета более чем на один миллиард рублей. Ответ о том, что Генпрокуратура не нашла никаких нарушений в этом, не устроил некоторых парламентариев.

"То, что вы нам сюда присылаете – это издевательство. Я полностью согласен с Раулем Валерьевичем о том, что пора ставить вопрос о недоверии руководству Генеральной прокуратуры. Если мы покажем ваши ответы прессе, вам будет, наверное, стыдно", - сказал депутат Алмас Джопуа.

В ходе дискуссии прозвучало мнение о том, что депутаты обязаны принять проект закона "О республиканском бюджете" в первом чтении. С этим согласились не все. По закону не обязаны, но по морально-этическим соображениям, они это сделать должны, сочли некоторые парламентарии.

В случае отказа Кабинету министров и непринятия законопроекта бюджета, подчеркнул Алмас Джопуа, закон регламентирует возвращение к бюджету года предыдущего. Он попросил все-таки поставить этот вопрос на голосование, где каждый парламентарий сможет высказать свое мнение. В итоге, 27 депутатов проголосовали "за", трое "против". Таким образом, законопроект был принят в первом чтении большинством голосов.