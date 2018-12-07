Часть Сухума осталась без воды из-за аварии на насосной станции

Подача воды в нескольких районах Сухума была приостановлена в среду 5 декабря.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. Подача питьевой воды в центре Сухума, на улице Шотландская, в районе Маяка и Депо частично приостановлена из-за проблем на насосной станции №2, сообщил Sputnik Сухумский "Водоканал".

"На насосной станции №2, находящейся в нижней части Эшеры отсутствует подача электроэнергии. Со вчерашнего утра ведутся ремонтные работы, вчера мы не успели исправить неполадки, сегодня планируем завершить ремонт и восстановить подачу воды", - объяснили в диспетчерской "Водоканала".

Подача питьевой воды в центральной части Сухума, на улице Шотландская, в районе Маяка и Депо была приостановлена в среду 5 декабря.