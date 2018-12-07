Бганба и Патрушев обсудили сотрудничество Абхазии и России в аграрной сфере

Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба встретился с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым в Москве в четверг 6 декабря.

СУХУМ, 7 дек - Sputnik. В ходе рабочего визита в Москву премьер-министр Абхазии Валерий Бганба встретился с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым в четверг 6 декабря, сообщает официальный сайт Кабинета Министров Абхазии.

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Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса, говорится в сообщении.

Дмитрий Патрушев отметил, что торгово-экономические связи между Россией и Абхазией укрепляются, а аграрные ведомства стран тесно сотрудничают на протяжении многих лет.

Участники встречи подчеркнули, что за 10 месяцев 2018 года сельскохозяйственный товарооборот сохранился на уровне аналогичного периода 2017 года.

На встрече обсуждались вопросы обеспечения фитосанитарного благополучия на территории Абхазии по коричнево-мраморному клопу, а также возможности улучшения фитосанитарного контроля в республике.