Дышать полной грудью: "Ашана" открыл сбор средств на лечение Давида Лагвилава

Асмат Цвижба, Sputnik

Первые симптомы болезни со сложным названием папилломатоз гортани стали проявляться у трехлетнего Давида Лагвилава несколько месяцев назад. Мальчик стал задыхаться во сне, постепенно начал пропадать голос.

"Потом мы заметили дыхание с хрипом, долгие промежутки между вздохами, глубокие вдохи и выдохи. Мы начали обращаться к лор-врачам, педиатрам, но никто не мог определить, что конкретно происходит с ребенком", - рассказала мама Давида Виолетта Коява.

В мае состояние ребенка ухудшилось, и родители вывезли его в Краснодар.

"Там нам сказали, что это чудо, что в таком тяжелом состоянии ребенок жил все это время. Диагноз нам поставили, но госпитализировать отказались из-за финансовых вопросов и отправили в Ростов", - добавила мама.

В ускоренном порядке Давиду провели операцию, удалили 43 папилломы. Состояние улучшилось, но лишь на два месяца. С августа больницы и операционные стали привычным местом для трехлетнего мальчика. Ежемесячно Давиду проводили операции по удалению новых образований, наркоз стал влиять на работу сердца мальчика.

"В последний раз кардиограмма показала плохие результаты. Уже пошли изменения в сердце, потому что с мая ребенок нормально не дышит, у него кислородное голодание, и сердце не выдерживает", - объяснила Виолетта.

Новый год в Италии

Из-за проблем с дыханием Давид практически не разговаривает, но, по словам мамы, он очень активный. В три года мальчик вместе с ровесниками впервые пошел в детский сад.

"Ему очень нравится там. Он и с детьми быстро находит общий язык, ему удается и лепка, и всякие красивые открытки домой приносил в подарок маме, но из-за проблем со здоровьем мы очень часто пропускаем. Словом, и в садик не можем полноценно ходить", - сказала мама Давида.

Чтобы в следующем году не пропустить новогодний утренник и без одышки играть с ровесниками, Давиду нужна срочная операция в итальянской клинике Gruppo Ospedaliero San Donato. Первый курс лечения, включающий и повторную операцию по удалению папиллом, обойдется родителям в один миллион рублей. По словам Виолетты, сама семья не осилит такую сумму, так как в ней еще двое маленьких детей. Поэтому родители решили обратиться в благотворительный фонд "Ашана".

"В течение двух месяцев мы подбирали клинику, которая взяла бы ребенка на лечение. Вначале мы очень рассчитывали, что в Корее согласятся принять Давида, но они отказались. А группа компаний в Милане согласились взять ребенка на лечение, но предупредили, что оно не разовое, а предстоит несколько курсов. Надеемся, что в ближайшее время мы сможем собрать эту сумму, потому что в клинике уже готовы принять мальчика", - объяснила директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.

Пока что Давид дышит через трубку, но с детской жизнерадостностью посылает новым знакомым воздушные поцелуи и крепко прижимает к себе младшего брата Даната.

Для того чтобы Давид дышал свободной грудью и смог рассказать брату о том, как он его любит, нужно собрать один миллион рублей.

Для этого можно отправить SMS со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения — 20 рублей. Количество сообщений не ограничено.

Можно также воспользоваться услугой "Перенос баланса" – "Благотворительность", набрав *147* сумма перевода#. Сумма перевода от 30 до 500 рублей в день.

Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении Сбербанка Абхазии и "Гарант-Банка".