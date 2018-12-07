Праздничные спектакли и долгожданные подарки: как Гагра встретит Новый год

Не за горами один из самых долгожданных праздников – Новый год. О том, как Гагрский район будет отмечать его, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Особенный праздник

Новый год – один из самых светлых радостных праздников, многие люди проводят праздничные дни на городских площадях, где царит атмосфера новогоднего чуда, где главные персонажи Нового года Дед Мороз и Снегурочка раздают подарки.

© Sputnik / Томас Тхайцук Новый год в субтропиках: как провести каникулы в Абхазии

Начальник отдела культуры администрации Гагрского района Мадина Бганба рассказала, что праздничные выступления в районном Доме культуры Гагры начнутся уже с 19 декабря.

"У нас начнутся мероприятия для детей, это показ мультфильмов и художественных фильмов на абхазском языке. Затем пройдут праздничные мероприятия для школ, будет новогодняя постановка "В ночь перед Рождеством" и, конечно, в последующие дни до 29 числа у нас проходят мероприятия", - сообщила она.

Детские сады и школьники разного возраста будут показывать свои представления для зрителей.

"Кто-то небольшой мюзикл поставил, кто-то покажет новогодние сцены. Городское районное мероприятие пройдет на площадке парка Славы в береговой зоне 29 декабря, начнется оно в 17:00", - сообщила Мадина Бганба.

Директор Дома культуры Гагрского района Венера Чагава рассказала, что елка, главное украшение и символ Нового года, будет стоять в фойе Дома культуры.

"Новогодний праздничный вечер пройдет в Доме культуры, так как в нем, в частности, участвуют дети дошкольного возраста. Исходя из того, что детям тяжело выступать на площади, решили провести вечер внутри здания", - рассказала она.

Праздничное оформление города

С приближением Нового года Гагра преображается, началась установка праздничного освещения. "Погодные условия, конечно, очень мешают, но работы идут, установка елки также уже началась", - рассказала начальник отдела культуры администрации Гагрского района Мадина Бганба.

Как и каждый год с Новым годом детей поздравят главные персонажи праздника – Дед Мороз и Снегурочка.

"Дед Мороз и Снегурочка будут раздавать подарки детям, которые с нетерпением ждут этого праздника", - отметила директор Дома культуры Гагры Венера Чагава.

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Празднования Нового года продолжатся и после 31 декабря, в районном Доме культуры еще два дня будут проходить праздничные концерты. На сцене Дома культуры будут выступать такие творческие коллективы, как "Афыртын", "Гагрипш" и другие, сообщила она.