Живая, но не срубленная: какую елку нарядят в Очамчыре на Новый год

Как в Очамчыре будут отмечать новогодние праздники, и почему было решено не ставить искусственную елку на площади перед администрацией города, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Как отпразднуют

Традиционно в преддверии Нового года у Администрации Очамчырского района устанавливали искусственную елку, однако в этом году вместо нее украсят ель, которая была высажена около десяти лет назад. За это время, дерево заметно подросло и сейчас ее высота составляет около 5-6 метров.

"Как и все районы, мы тоже готовимся к Новому году. Каждый год мы ставили искусственную елку, но в этом году решили нарядить живую. Рядом с нашей администрацией выросло дерево, которое мы и будем украшать", - сказал в интервью Sputnik заместитель главы Администрации Очамчырского района Славик Кучуберия.

Кроме того, администрация района уже заказала фейерверки, которые будут создавать праздничную атмосферу, добавил он.

"К сожалению у нас нет таких возможностей, чтобы украшать весь город, но на проезжей части и в центре Очамчыры сделаем праздничное освещение", - подчеркнул замглавы Очамчырского района.

Помимо живой елки, администрация города позаботилась о том, чтобы Дед Мороз и Снегурочка раздавали подарки детям. Все новогодние приготовления более подробно обсудят 10 декабря, отметил Славик Кучуберия.

© Фото : Эрик Кортава Прошлогодняя елка в Очамчыре

Новогодние представления

Начальник отдела культуры Очамчырского района Вианор Логуа рассказал, что в районном Доме культуры 28 декабря состоится праздничный концерт.

"В праздничном концерте будут принимать участие танцевальные и песенные коллективы нашего района, эстрадные исполнители. На сцену также выйдут дети, которые выступают в вокальном конкурсе "Орфей", - сообщил руководитель Дома культуры.

В мероприятии также примут участие дети дошкольного возраста и школьники, рассказал Вианор Логуа. Кроме того, планируется приезд театрального коллектива из России, который покажет новогоднее представление детям Очамчырского района, рассказал он.

Начальник отдела по вопросам молодежи и спорта Администрации Очамчырского района Тимур Пачулия отметил, что 6 января в 17:00 в Доме культуры планируется провести очередной отборочный тур вокального конкурса "Орфей".