Гулрыпш, часть Очамчыры и Сухума остались без света

СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Очамчыра, Гулрыпш и часть Сухума остались без света из-за аварии на высоковольтной линии.
На место аварии выехали аварийные службы РУП "Черноморэнерго".
Авария произошла на высоковольтной линии, сейчас на месте работают аварийные службы РУП "Черноморэнерго".
СУХУМ, 8 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Очамчыра, Гулрыпш и часть Сухума остались без света из-за аварии на высоковольтной линии.
На место аварии выехали аварийные службы РУП "Черноморэнерго".
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