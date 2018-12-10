Хендмейд со вкусом: что подарить на Новый год

В Новый год принято обмениваться сладостями, алкогольными напитками, елочными игрушками и всякими безделушками. Spunik сделал подборку подарков на 2019 год.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Близится самый любимый праздник и взрослых, и детей – Новый год. Каждый из нас уже наверняка начал задумываться о новогодних подарках родным, друзьям или коллегам.

Под Новый год принято обмениваться сладостями, алкогольными напитками, елочными игрушками и всякими безделушками.

Новый год - время неожиданных и оригинальных подарков. Абхазский художник Диана Воуба предлагает необычное решение - фарфоровые статуэтки из цикла "горец" – Highlander.

На Новый год принято дарить фигурки Деда Мороза или Снегурочки. Как насчет хендмейд Дедушки?

Посмотреть эту публикацию в Instagram #потомучтоновыйгод# Публикация от @ afon_kolibri 27 Ноя 2018 в 11:22 PST

Какой же праздник без главного символа – елки? Если вашему знакомому лень наряжать новогоднюю красавицу, то вы можете решить его проблему, подарив елку из кофейных зерен. Подарок особо придется по вкусу любителям ароматного напитка.

Мастер ручной поделки Сария Тания предлагает в качестве подарка не елку, но весьма оригинальное и красивое Новогоднее дерево топиарий из природных материалов – шишек, мха, коры дуба.

Если не можете остановиться на чем-то одном, то пользователь Instagram Millamilla_box предлагает целую коробку с блокнотами, кружкой, рамкой и милыми открытками.

Про мужчин тоже не забыли.

Вкусных подарков никогда много не бывает. В Абхазии последние несколько лет стали символом праздника стало имбирное печенье с Новогодней символикой. Такое решение может стать приятным и вкусным сувениром для друзей или коллег.

2019 год - год хрюшки. Пользователь странички Happynewyears предлагает для подарка фигурки хрюшек из дерева.