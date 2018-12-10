Хендмейд со вкусом: что подарить на Новый год

Сария Кварацхелия, Sputnik
Близится самый любимый праздник и взрослых, и детей – Новый год. Каждый из нас уже наверняка начал задумываться о новогодних подарках родным, друзьям или коллегам.
Под Новый год принято обмениваться сладостями, алкогольными напитками, елочными игрушками и всякими безделушками.
Новый год - время неожиданных и оригинальных подарков. Абхазский художник Диана Воуба предлагает необычное решение - фарфоровые статуэтки из цикла "горец" – Highlander.
На Новый год принято дарить фигурки Деда Мороза или Снегурочки. Как насчет хендмейд Дедушки?
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Какой же праздник без главного символа – елки? Если вашему знакомому лень наряжать новогоднюю красавицу, то вы можете решить его проблему, подарив елку из кофейных зерен. Подарок особо придется по вкусу любителям ароматного напитка.
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Началась подготовка к новогоднему празднику 🎄🎄🎉🎉🎈🎈принимаю заказы на игрушки ручной работы#kofeinie#izdeliya#Сухум#2018#
Мастер ручной поделки Сария Тания предлагает в качестве подарка не елку, но весьма оригинальное и красивое Новогоднее дерево топиарий из природных материалов – шишек, мха, коры дуба.
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🎄Новогодний топиарий от @_studio_colibri_ выполненный в эко-стиле из природных материалов🤗 Цветовая гамма золото с красным ,так как наступающий 2019 год Земляной Свиньи ,которая любит роскошь и шик 🐽😉#новыйгодужеблизко🎄🎁 #studiocolibri#handmade#лаванда#сухоцветы#новогоднийтопиарии#новогодниеподарки#вналичии#подзаказ#креативныеподарки💜🕊
Если не можете остановиться на чем-то одном, то пользователь Instagram Millamilla_box предлагает целую коробку с блокнотами, кружкой, рамкой и милыми открытками.
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⠀ Всё начинается с мечты 🦄 ⠀ Безупречный набор #millamilla_box 🤩 ⠀ С О С Т А В: ⠀ 🌸 планер недатированный 136 л.; 🌸 скетчбук 80 л.; 🌸 нежная рамка с распечатанной фотографией заказчика; 🌸 стильная ручка; 🌸 конверт; 🌸 две открытки ⠀ 🌈 оформление коробки ⠀ Кстати, до НОВОГО ГОДА остался всего лишь месяц 😱 ⠀ Самое время задуматься и о подарках 😍 С ❤️ #millamilla_box ⠀ По поводу цен, приобретения или брони - директ 💌
Про мужчин тоже не забыли.
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Идеальный мужской подарочный набор, подходящий любому представителю сильного пола 🖤 Состав: ◾️ежедневник датированный ◾️ручка ◾️шампунь-активатор для роста волос Natura Siberica ◾️гель для душа Natura Siberica + оформление коробки _____________________________________________________________📌 По поводу цен, приобретения или брони - d i r e c t 📌 Компоную наборы по вашим критериям, на любой вкус и цвет))) и на любую сумму))) Пишите! С радостью помогу определиться! С ❤️ #millamilla_box
Вкусных подарков никогда много не бывает. В Абхазии последние несколько лет стали символом праздника стало имбирное печенье с Новогодней символикой. Такое решение может стать приятным и вкусным сувениром для друзей или коллег.
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Что может быть уютнее теплых рождественских носков?))) 😍 И что может быть вкуснее ароматных пряников?))😍 . . #имбирныйпряник #пряникназаказ #подарки #пряникабхазия #печеньеназаказ #печеньесросписью #сладкиеподарки #ачалахалаха #логопряник #корпоративныепряники #топперынаторт #пряникнасвадьбу #крестильныйнабор #пряникнавенчание #пряникнадевичник #пряникнаденьрождения #пряникприглашение #ачара #росписьглазурью #меренгинапалочке #леденцынапалочке д#кэндибар#ручнаяработа #тортстопперами #тортназаказ #пряниксухум #пряникабхазия #пряникраскраска #пряникновыйгод
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❤️Last Christmas, I gave you my heart... . . #имбирныйпряник #пряникназаказ #подарки #пряникабхазия #печеньеназаказ #печеньесросписью #сладкиеподарки #ачалахалаха #логопряник #корпоративныепряники #топперынаторт #пряникнасвадьбу #крестильныйнабор #пряникнавенчание #пряникнадевичник #пряникнаденьрождения #пряникприглашение #ачара #росписьглазурью #меренгинапалочке #леденцынапалочке д#кэндибар#ручнаяработа #тортстопперами #тортназаказ #пряниксухум #пряникабхазия #пряникраскраска #пряникновыйгод
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📍Получился очень веселый набор😀 улыбающийся пряник 😁, безбашенные олени 🦌 🦌🦌, оочень довольная свинка 🐷, а елка всегда приносит счастье🎄))) Радуйте близких 😍 Подарите им коробочку позитива 💝 Листаем карусель 👉🏻 550₽ . . #имбирныйпряник #пряникназаказ #подарки #пряникабхазия #печеньеназаказ #печеньесросписью #сладкиеподарки #ачалахалаха #логопряник #корпоративныепряники #топперынаторт #пряникнасвадьбу #крестильныйнабор #пряникнавенчание #пряникнадевичник #пряникнаденьрождения #пряникприглашение #ачара #росписьглазурью #меренгинапалочке #леденцынапалочке д#кэндибар#ручнаяработа #тортстопперами #тортназаказ #пряниксухум #пряникабхазия #пряникраскраска #пряникновыйгод
2019 год - год хрюшки. Пользователь странички Happynewyears предлагает для подарка фигурки хрюшек из дерева.
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📍Получился очень веселый набор😀 улыбающийся пряник 😁, безбашенные олени 🦌 🦌🦌, оочень довольная свинка 🐷, а елка всегда приносит счастье🎄))) Радуйте близких 😍 Подарите им коробочку позитива 💝 Листаем карусель 👉🏻 550₽ . . #имбирныйпряник #пряникназаказ #подарки #пряникабхазия #печеньеназаказ #печеньесросписью #сладкиеподарки #ачалахалаха #логопряник #корпоративныепряники #топперынаторт #пряникнасвадьбу #крестильныйнабор #пряникнавенчание #пряникнадевичник #пряникнаденьрождения #пряникприглашение #ачара #росписьглазурью #меренгинапалочке #леденцынапалочке д#кэндибар#ручнаяработа #тортстопперами #тортназаказ #пряниксухум #пряникабхазия #пряникраскраска #пряникновыйгод