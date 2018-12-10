11:44 10 Декабря 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.92
  • EUR76.08
Поиск

Хендмейд со вкусом: что подарить на Новый год

© Foto/ rawpixel
В Абхазии
Получить короткую ссылку
24 0 0

В Новый год принято обмениваться сладостями, алкогольными напитками, елочными игрушками и всякими безделушками. Spunik сделал подборку подарков на 2019 год.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Близится самый любимый праздник и взрослых, и детей – Новый год. Каждый из нас уже наверняка начал задумываться о новогодних подарках родным, друзьям или коллегам.

Под Новый год принято обмениваться сладостями, алкогольными напитками, елочными игрушками и всякими безделушками.

Новый год - время неожиданных и оригинальных подарков. Абхазский художник Диана Воуба предлагает необычное решение - фарфоровые статуэтки из цикла "горец" – Highlander.

На Новый год принято дарить фигурки Деда Мороза или Снегурочки. Как насчет хендмейд Дедушки? 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

#потомучтоновыйгод#

Публикация от @ afon_kolibri

Какой же праздник без главного символа – елки? Если вашему знакомому лень наряжать новогоднюю красавицу, то вы можете решить его проблему, подарив елку из кофейных зерен. Подарок особо придется по вкусу любителям ароматного напитка.

Мастер ручной поделки Сария Тания предлагает в качестве подарка не елку, но весьма оригинальное и красивое Новогоднее дерево топиарий из природных материалов – шишек, мха, коры дуба.

Если не можете остановиться на чем-то одном, то пользователь Instagram Millamilla_box предлагает целую коробку с блокнотами, кружкой, рамкой и милыми открытками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

⠀ Всё начинается с мечты 🦄 ⠀ Безупречный набор #millamilla_box 🤩 ⠀ С О С Т А В: ⠀ 🌸 планер недатированный 136 л.; 🌸 скетчбук 80 л.; 🌸 нежная рамка с распечатанной фотографией заказчика; 🌸 стильная ручка; 🌸 конверт; 🌸 две открытки ⠀ 🌈 оформление коробки ⠀ Кстати, до НОВОГО ГОДА остался всего лишь месяц 😱 ⠀ Самое время задуматься и о подарках 😍 С ❤️ #millamilla_box ⠀ По поводу цен, приобретения или брони - директ 💌

Публикация от с ч а с т ь е е с т ь (@millamilla_box)

Про мужчин тоже не забыли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Идеальный мужской подарочный набор, подходящий любому представителю сильного пола 🖤 Состав: ◾️ежедневник датированный ◾️ручка ◾️шампунь-активатор для роста волос Natura Siberica ◾️гель для душа Natura Siberica + оформление коробки _____________________________________________________________📌 По поводу цен, приобретения или брони - d i r e c t 📌 Компоную наборы по вашим критериям, на любой вкус и цвет))) и на любую сумму))) Пишите! С радостью помогу определиться! С ❤️ #millamilla_box

Публикация от с ч а с т ь е е с т ь (@millamilla_box)

Вкусных подарков никогда много не бывает. В Абхазии последние несколько лет стали символом праздника стало имбирное печенье с Новогодней символикой. Такое решение может стать приятным и вкусным сувениром для друзей или коллег.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Что может быть уютнее теплых рождественских носков?))) 😍 И что может быть вкуснее ароматных пряников?))😍 . . #имбирныйпряник #пряникназаказ #подарки #пряникабхазия #печеньеназаказ #печеньесросписью #сладкиеподарки #ачалахалаха #логопряник #корпоративныепряники #топперынаторт #пряникнасвадьбу #крестильныйнабор #пряникнавенчание #пряникнадевичник #пряникнаденьрождения #пряникприглашение #ачара #росписьглазурью #меренгинапалочке #леденцынапалочке д#кэндибар#ручнаяработа #тортстопперами #тортназаказ #пряниксухум #пряникабхазия #пряникраскраска #пряникновыйгод

Публикация от Пряники📍Меренги📍Капкейки (@pryanik_abh)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

❤️Last Christmas, I gave you my heart... . . #имбирныйпряник #пряникназаказ #подарки #пряникабхазия #печеньеназаказ #печеньесросписью #сладкиеподарки #ачалахалаха #логопряник #корпоративныепряники #топперынаторт #пряникнасвадьбу #крестильныйнабор #пряникнавенчание #пряникнадевичник #пряникнаденьрождения #пряникприглашение #ачара #росписьглазурью #меренгинапалочке #леденцынапалочке д#кэндибар#ручнаяработа #тортстопперами #тортназаказ #пряниксухум #пряникабхазия #пряникраскраска #пряникновыйгод

Публикация от Пряники📍Меренги📍Капкейки (@pryanik_abh)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

📍Получился очень веселый набор😀 улыбающийся пряник 😁, безбашенные олени 🦌 🦌🦌, оочень довольная свинка 🐷, а елка всегда приносит счастье🎄))) Радуйте близких 😍 Подарите им коробочку позитива 💝 Листаем карусель 👉🏻 550₽ . . #имбирныйпряник #пряникназаказ #подарки #пряникабхазия #печеньеназаказ #печеньесросписью #сладкиеподарки #ачалахалаха #логопряник #корпоративныепряники #топперынаторт #пряникнасвадьбу #крестильныйнабор #пряникнавенчание #пряникнадевичник #пряникнаденьрождения #пряникприглашение #ачара #росписьглазурью #меренгинапалочке #леденцынапалочке д#кэндибар#ручнаяработа #тортстопперами #тортназаказ #пряниксухум #пряникабхазия #пряникраскраска #пряникновыйгод

Публикация от Пряники📍Меренги📍Капкейки (@pryanik_abh)

 

2019 год - год хрюшки. Пользователь странички Happynewyears предлагает для подарка фигурки хрюшек из дерева.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

📍Получился очень веселый набор😀 улыбающийся пряник 😁, безбашенные олени 🦌 🦌🦌, оочень довольная свинка 🐷, а елка всегда приносит счастье🎄))) Радуйте близких 😍 Подарите им коробочку позитива 💝 Листаем карусель 👉🏻 550₽ . . #имбирныйпряник #пряникназаказ #подарки #пряникабхазия #печеньеназаказ #печеньесросписью #сладкиеподарки #ачалахалаха #логопряник #корпоративныепряники #топперынаторт #пряникнасвадьбу #крестильныйнабор #пряникнавенчание #пряникнадевичник #пряникнаденьрождения #пряникприглашение #ачара #росписьглазурью #меренгинапалочке #леденцынапалочке д#кэндибар#ручнаяработа #тортстопперами #тортназаказ #пряниксухум #пряникабхазия #пряникраскраска #пряникновыйгод

Публикация от Пряники📍Меренги📍Капкейки (@pryanik_abh)

 

 

По теме

Фэнтези, ужасы и про любовь: самые ожидаемые сериалы в Абхазии в 2019 году
Новый год в субтропиках: как провести каникулы в Абхазии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Канатные дороги мира, от которых захватывает дух
Фестиваль Санта-Клаусов
Тысячи Санта-Клаусов: кадры фестиваля "СантаКон" в Нью-Йорке
Sputnik Абхазия 4.0
Sputnik Абхазия: четыре года на информационной "орбите"

Соцсети

Sputnikabkhazia