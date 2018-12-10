Праздник на курорте: Пицунда готовится к Новому году

Основные праздничные мероприятия к новому 2019 году в Пицунде пройдут 29 декабря.

СУХУМ, 7 дек – Sputnik, Бадри Есиава. В преддверии Нового года в органном зале Пицундского храма пройдет концерт детских коллективов местной музыкальной школы и гала-концерт с подарками на "Курорте Пицунда", рассказал корреспонденту Sputnik замглавы администрации Пицунды Аляс Айба.

"Обычно, на праздничном гала-концерте выступают местные звезды эстрады, местные хореографические ансамбли. У нас есть хор "Абаата", который исполнит народные песни. Возможно, если позволят финансы, будет театрализованное шоу российских артистов, но это пока не точно", - поделился Айба.

Он также выразил сожаление о том, что из-за нехватки средств не всегда получается провести праздничные мероприятия в городе на достойном уровне.

Новогодняя елка появится в центре Пицунды ближе к 20 числам декабря. Айба не исключил, что при помощи спонсоров удастся приобрести новую искусственную елку, которая будет выше той, что обычно украшала город.

"У нас есть одна елка примерно 4-5 метров в высоту, но, возможно, получится привезти новую. Опять же, если нам в этом помогут", - рассказал замглавы администрации Пицунды.

На новогодние гуляния приходит много гостей и жителей города, отметил Айба и добавил, что администрация Пицунды подготовила подарки для детей, которые им раздадут во время гала-концерта.