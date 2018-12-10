Поймать Тудисая: хромого жеребенка пытаются спасти в Агудзере

Больше месяца в Агудзере пытаются поймать жеребенка с травмированной ногой, чтобы его вылечить, но сделать это самостоятельно у неравнодушных людей не получается. О том, кто мешает спасательной "операции" и кто вызвался помочь животному, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Неуловимый Тудисай

Больше месяца назад Юлия Гончарова из Дранды увидела хромающего жеребенка, который бродил по улицам поселка Агудзера вместе со взрослыми лошадьми. Подойдя ближе, она обратила внимание, что нога животного травмирована и сильно распухла. Девушка забила тревогу и попыталась найти хозяина, но сделать это ей не удалось. Никто не объявился.

Тогда она решила разместить пост в соцсетях, где призвала неравнодушных людей помочь с поимкой жеребенка, которого пользователи нарекли Тудисаем. По словам Юлии, это имя переводится, как "свободный ветер".

© Foto / Юлия Гончарова Жеребенок с поврежденной ногой из Агудзеры

На призыв о помощи откликнулось несколько человек, но поймать Тудисая так и не удается. Сложность в том, что животное очень пугливое и никого к себе не подпускает. Мешает и его мама, которая пытается защитить свое чадо громкими криками и резкими выпадами в сторону спасателей.

"Нам с супругом пытались помочь продавцы местных магазинов и сотрудница детской конно-спортивной школы в селе Ачадара. Она готова забрать животное, если удастся поймать, что сделать оказалось сложно. Жеребенок не подпускает к себе никого. Многие люди звонят и предлагают свою помощь, но потом куда-то пропадают. Оставила сообщение на страничке МЧС в фейсбуке, но мне никто не ответил", — поделилась Гончарова.

Она добавила, что рассматривалась возможность дать животному снотворное, подсыпанное в пищу, но и это невозможно, так как Тудисай питается только материнским молоком. Активисты проконсультировались с ветеринарами о состоянии здоровья жеребенка. По фотографиям и видео специалисты определили, что ногу Тудисая еще можно спасти, но если упустить время, может начаться гангрена.

Инструктор и тренер конно-спортивной школы "Леон" Лира Эмир-оглы рассказала корреспонденту Sputnik, что у них найдется место для Тудисая. Более того, она уже договорилась с представителями благотворительных организаций об оказании ему медицинской помощи.

"Ребята готовы помочь с приобретением необходимых препаратов. У меня уже есть опыт ухода за молодыми лошадьми и мои коллеги, с которыми я работаю здесь в конно-спортивной школе, тоже обещали поддержать. Надо только поймать жеребенка и привезти сюда, но в таком возрасте ему не желательно давать снотворное", — рассказала Лира.

Девушка уже обдумала дальнейшую судьбу Тудисая. Если его удастся вылечить и хозяин жеребенка не объявится, то он останется при школе.

Готовы помочь

Бесхозный скот в Гулрыпше, как и в других районах Абхазии, явление не редкое. Какая именно структура должна контролировать этот вопрос, сказать сложно. По словам начальника Государственной ветеринарной службы этого района Руслана Кондакчян, отлов у них уже не ведется.

"Какое-то время мы старались отлавливать бродячий скот и загонять его в специально отведенные места. Надеялись, что это хоть как то повлияет на ситуацию, но такие методы не сработали. Скажу честно, сегодня на территории Агудзеры большое количество лошадей, свиней и крупного рогатого скота, но мы не можем сами с этим справиться. Упор делаем только на усыпление бродячих и опасных собак", — сказал Кондакчян.

В случае с Тудисаем добавил он, ветеринарная служба Гулрыпша готова оказать помощь с лечением, если это все еще возможно, но опять-таки поймать его они не могут.

Поймать Тудисая вызвалась коммунальная служба Гулрыпшского района. Замначальника службы Рауль Харазия пообещал для этого выделить сотрудников.

"Коммунальная служба не занимается отловом бесхозного скота, но все что в наших силах мы сделаем. Только нужно связаться с теми людьми, кто все это время пытался помочь жеребенку. Жалко оставлять животное на произвол судьбы", — сказал Харазия.

Информационное агентство Sputnik будет следить за развитием событий и дальнейшей судьбой Тудисая.