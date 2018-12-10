Прогноз погоды в Абхазии на неделю

На этой неделе в Абхазии температура воздуха понизится до +10°С, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. В первой половине недели в Абхазии ожидается облачная погода, временами дожди, сообщают абхазские синоптики.

отмечается, что со второй половины недели погода начнет проясняться, тем не менее, дожди временами продолжатся, местами возможен дождь со снегом. Температура воздуха значительно понизится. В предгорьях и горах снег с дождем, снег.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, в отдельные дни местами с порывами до 13-18 метров.

Температура воздуха по ночам будет опускаться до +2°С, днем подниматься до +10°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение на море от двух до четырех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.