Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 декабря

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Во вторник 11 декабря в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром преимущественно без осадков, днем сильный дождь, возможна гроза, сообщают абхазские синоптики.
В предгорьях и горах снег с дождем, снег.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров.
Температура воздуха ночью опуститься до +5°С, днем поднимется до +15°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды от двух до трех баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.