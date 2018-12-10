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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 11 декабря

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В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (854)
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Во вторник 11 декабря в Абхазии будет дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Во вторник 11 декабря в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром преимущественно без осадков, днем сильный дождь, возможна гроза, сообщают абхазские синоптики.

В предгорьях и горах снег с дождем, снег.

Атмосферное давление пониженное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров.

Температура воздуха ночью опуститься до +5°С, днем поднимется до +15°С.

Температура морской воды +14°С.

Волнение морской воды от двух до трех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.                       

Темы:
Погода в Абхазии (854)


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