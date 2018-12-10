Нужна стратегия: в Сухуме обсудили проблемы нарушения прав человека

О том, с какими проблемами сталкиваются жители Абхазии и куда они обращаются, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Абхазии долгое время не было независимого института Уполномоченного по правам человека. Но в марте 2018 года он все-таки появился. Парламентариями была выбрана кандидатура Асиды Шакрыл на пост омбудсмена.

За восемь месяцев работы института, сюда с различными проблемами обратились 50 человек. Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека Дана Куджба отметила, что круг проблем широк – начиная от простого доступа к информации, заканчивая правом на судебную защиту.

Из 50 обращений положительный исход получили 19% (девять обращений – прим.), в большинстве это проблемы социального обеспечения и мониторинг судебных процессов.

"Мы посещаем судебные процессы людей, которые к нам обратились и сообщили, что их права во время разбирательств ущемляются. Мы изучаем в правовом ли русле проходят слушания", – добавила она.

До восьми процентов поступивших заявлений аппарат Уполномоченного по правам человека так и не смог рассмотреть. Обратившиеся не хотят предоставлять подробную информацию и соответствующие документы, а потом просто отказываются от помощи.

В некоторых случаях есть препятствия со стороны правоохранительных органов.

"Около 27 обращений сейчас разрабатываются. Зачастую институту Уполномоченного по правам человека препятствуют в осуществлении своих полномочий. Были препятствия в вопросах по замене паспорта и в незаконном задержании граждан, – уточнила Куджба. – Правоохранительные органы зачастую не хотят идти на контакт, считают, что пытаемся заменить их, или же пытаемся выполнять функций, которые нам не подлежат. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что некоторые госслужащие просто не знакомы, как с нашими полномочиями, так и со своими".

Поставить задачи

По словам омбудсмена Асиды Шакрыл, сегодня в Абхазии права человека ущемляются практически во всех сферах. Зачастую люди в отчаянном состоянии. Они приходят к омбудсмену, даже не понимая, чего от него ждать.

"Люди находятся в очень бедственном положении, – пояснила Асида Шакрыл. – Они приходят к нам, чтобы просто рассказать, что вот так они не могут дальше жить".

Как Уполномоченный по правам человека, Асида Шакрыл может реагировать на нарушения со стороны исполнительной власти. Но обращения связанные с социальными проблемами граждан, решить она не может. Зачастую это обращения самой уязвимой категории граждан республики – пенсионеров, инвалидов и малоимущих.

Уполномоченный по правам человека считает, что эти вопросы до сих пор не решены из-за того, что социальные программы на государственном уровне плохо работают и не охватывают все проблемы, с которыми сталкиваются граждане Абхазии.

"Прежде всего это пенсионеры, которым сегодня выжить не на что, если они не получают российскую пенсию. Они получают какие-то копейки – 500 рублей, которые никаким образом не могут удовлетворить элементарные человеческие потребности. И государство, наверное, думает над этими вопросами, но это проблемы, которые требуют неотложного внимания", – отметила Шакрыл.

К не менее важным проблемам омбудсмен отнесла отсутствие хосписов для тяжелобольных, которым в больнице уже не могут оказывать помощь, но им все еще нужен специализированный уход.

Есть и проблемы доступной среды. Многие инвалиды, по словам Асиды Шакрыл, не бывают на свежем воздухе из-за каких-то технических причин: отсутствия лифта или пандусов.

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"Эти люди оказываются запертыми дома на протяжении десятков лет. К этому невозможно равнодушно относиться. Когда с такими проблемами приходят к нам или же, когда невозможно оказать помощь детям из неблагополучных семей, которым нужна наша помощь, невозможно не реагировать. Это и мамы, которые нуждаются в нашей защите от насилия. Сегодня получается, что мы не можем никаким образом решить их проблемы", – констатировала уполномоченный по правам человека.

Сегодня по ее словам, социальные проблемы решают только социальные службы и международные организаций. Но, по мнению Асиды Шакрыл, на государственном уровне должна быть налажена системная работа по решению этих вопросов.

Председатель Детского фонда Абхазии Асида Ломия считает, что в Абхазии необходимо создать кризисный центр для детей из неблагополучных семей.

"Должен быть центр, где ребенок может получить крышу над головой, питание и где будут о нем заботиться. Если не помочь детям из неблагополучных семей, то у нас не вырастит нормальная молодежь, тогда государство может не состояться. Вы можете подумать, что мы преувеличиваем, но это не так. Зачастую мы сталкиваемся с такими проблемами, где нужна не одноразовая помощь, а постоянная. Сегодня помогли, а завтра ребенок попадает в ту же среду, где мать пьет или отец бьет. У нас много домов, где можно было бы сделать этот кризисный центр", – отметила она.

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Асида Ломия выделила и проблему с малолетними преступниками, чьи права зачастую нарушаются.

"Ребенка могут избить и заставить признаться в преступлении, если за этим ребенком стоят состоятельные родственники. И этот ребенок попадает в тюрьму и неизвестно, что из него выйдет. По статистике, которую мы получаем от заместителя МВД Абхазии, эти дети зачастую ворую продукты в супермаркетах", – рассказала председатель Детского фонда Абхазии.

Для решения проблем нарушения прав человека в Абхазии Асида Шакрыл считает необходимым составить план и поставить задачи перед государством.