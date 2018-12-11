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Репетиция Валерии Адлейба

Фестиваль абхазской культуры "Анакопия" пройдет в Арзамасе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Фестиваль абхазской культуры "Анакопия" пройдет в Доме культуры Арзамасского приборостроительного завода.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фестиваль абхазской культуры "Анакопия" состоится в городе Арзамас Нижегородской области 22 декабря, рассказал в интервью Sputnik организатор мероприятия Джамал Хагба.

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Мысль о проведении фестиваля в Арзамасе возникла не спонтанно, так как Арзамас – город-побратим Нового Афона, сообщил он.

"Договор о побратимских отношениях был подписан в 2013 году. Со времени подписания этого договора в этом году исполнилось 5 лет, и мы поехали туда с официальным визитом, провели переговоры с главой законодательного собрания Арзамаса, с исполняющим обязанности мэра", - заметил Хагба.

На встречах с властями Арзамаса шла речь о расширении и углублении отношений двух городов.

"Одно из направлений, это конечно же культура, поэтому мы решили организовать фестиваль "Анакопия", - добавил Хагба.

На фестиваль абхазской культуры в Арзамас поедут известные участники российских телевизионных шоу "Голос" и "Ты, супер!".

"Нашу республику достойно представят Валерия Адлейба, Милена Барциц, Леон Капба, Милена Тачулия. Они будут исполнять как абхазские, так и иностранные песни и танцы. Думаю, что и музыканты братья Хагба смогут принять участие в фестивале дистанционно", - сказал он.

Джамал Хагба подчеркнул, что фестиваль абхазской культуре в Арзамасе – это первый шаг в сотрудничестве Нового Афона и Арзамаса в области культуры.

"Мэр Нового Афона Феликс Даутия планирует в следующем году ко дню города Арзамас провести большой фестиваль с участием государственных коллективов", - подчеркнул организатор.

В рамках фестиваля абхазской культуры в Арзамасе откроется выставка фотографий, на которых будут изображены достопримечательности Абхазии, культура и быт республики.



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