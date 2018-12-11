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Автомобиль мерседес, создававший аварийную ситуацию в Сухуме в ночь на 11 декабря

Водителя автомобиля, въехавшего в здание в Сухуме, могут лишить прав на полгода

© Фото: скриншт:Facebook/Безопасный город
В Абхазии
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Камеры наружного наблюдения зафиксировали опасную езду в центре Сухума в ночь на 11 декабря.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. Автомобиль Mercedes, создававший аварийную ситуацию в Сухуме в ночь на 11 декабря, поставлен на штрафплощадку. Об этом Sputnik рассказали в пресс-службе МВД Абхазии.

"Автомобиль Mercedes в нарушении правил дорожного движения совершал виражи, тем самым создавая аварийную ситуацию", - отметили в МВД.

Камеры наружного наблюдения зафиксировали опасную езду в центре Сухума в ночь на 11 декабря. Водитель белого Mercedes сделал несколько кругов на проспекта Леона в Сухуме, после чего не справился с управлением и врезался в здание.

В отношении водителя был составлен административный протокол по части 5 статьи 117 Кодекса об административных правонарушениях, то есть создание аварийной ситуации на дороге. Это правонарушение предусматривает штраф в размере от пятидесяти до восьмидесяти минимальных размеров оплаты труда или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.



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