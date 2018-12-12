Президент Абхазии учредил "День экономиста"

Научно-практическая конференция, посвященная 25-летию со дня создания Министерства экономики Абхазии, состоялась в среду 12 декабря.

СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадри Есиава. "День экономиста" учрежден в Абхазии Указом президента Рауля Хаджимба в среду 12 декабря.

Министр экономики республики Адгур Ардзинба от имени всех экономистов страны и тех, кто учится по этой специальности поблагодарил президента за такое решение.

В Научно-практической конференции, посвященной 25-летию со дня создания Министерства экономики Абхазии, приняли участие руководители экономического блока Правительства страны, эксперты, специалисты и представители ученого сообщества.

Ключевые темы конференции посвящены историческим аспектам развития национальной экономики, современным вызовам и перспективам, повышению эффективности деятельности экономического блока правительства Абхазии и реализации государственной экономической политики.

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Организаторами выступили Минэкономики совместно с "Интститутом экономики и права" Академии наук Абхазии.