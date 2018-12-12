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Премьер-министр Абхазии поздравил Медведева с 25-летием принятия Конституции России

© Sputnik / Нина Зотина
В Абхазии
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Премьер министр Абхазии выразил уверенность в том, что Конституция России всегда будет стоять на защите прав и свобод человека.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Глава Кабмина Абхазии Валерий Бганба направил поздравительный адрес премьер-министру России Дмитрию Медведеву в связи с 25-летием принятия Конституции Российской Федерации.

"Уважаемый Дмитрий Анатольевич! От имени Правительства Республики Абхазия и от себя лично имею честь направить Вам искренние поздравления по случаю 25-летия Дня Конституции Российской Федерации", - говорится в тексте поздравления.

Бганба подчеркнул, что 12 декабря 1993 года – это одна из важнейших дат в истории современной России,а конституция России служит укреплению государственности, стабильности общественного устройства, становлению гражданского общества, обеспечению прав и свобод граждан.

Встреча Валерия Бганба с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым в Москве. 6 декабря 2018
© Фото : Кабинет Министров Абзхазии
Бганба и Патрушев обсудили сотрудничество Абхазии и России в аграрной сфере

"Конституция отражает весь опыт и достижения России, накопленные за многие столе­тия истории, определяет стратегию дальнейшего развития страны. В этот праздничный день желаю Вам и всему народу России крепкого здоровья, мира и процветания", - отмечено в тексте поздравительного адреса.

Бганба выразил уверенность, что взаимоотношения между нашими странами, подкрепленные многовековой дружбой, будут и в дальнейшем развиваться на благо наших народов".

Теги:
конституция


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