Хаджимба поздравил Путина с Днем Конституции России

Конституция России была принята всенародным голосованием, которое прошло четверть века назад - 12 декабря 1993 года.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил поздравительное сообщение Владимиру Путину по случаю празднования Дня Конституции России в среду 12 декабря.

© Sputnik / Нина Зотина Премьер-министр Абхазии поздравил Медведева с 25-летием принятия Конституции России

"Для многонационального народа России основной документ страны стал большим достижением на пути формирования современного правового, демократического государства, а также гарантом стабильности", - говорится в поздравлении.

Конституция России, принятая 12 декабря 1993 года, гарантирует права и свободы граждан и является фундаментом системы политических, экономических и социальных отношений, отметил Хаджимба.

Резюмируя, президент пожелал лидеру России и всему многонациональному российскому народу мира, благополучия и процветания.