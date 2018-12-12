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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба

Хаджимба поздравил Путина с Днем Конституции России

© Sputnik / Сергей Мамонтов
В Абхазии
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Конституция России была принята всенародным голосованием, которое прошло четверть века назад - 12 декабря 1993 года.

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил поздравительное сообщение Владимиру Путину по случаю празднования Дня Конституции России в среду 12 декабря.

© Sputnik / Нина Зотина
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"Для многонационального народа России основной документ страны стал большим достижением на пути формирования современного правового, демократического государства, а также гарантом стабильности", - говорится в поздравлении.

Конституция России, принятая 12 декабря 1993 года, гарантирует права и свободы граждан и является фундаментом системы политических, экономических и социальных отношений, отметил Хаджимба.

Резюмируя, президент пожелал лидеру России и всему многонациональному российскому народу мира, благополучия и процветания.

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Теги:
Владимир Путин, Рауль Хаджимба


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