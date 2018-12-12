Хаджимба поздравил Путина с Днем Конституции России

СУХУМ, 12 дек - Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба направил поздравительное сообщение Владимиру Путину по случаю празднования Дня Конституции России в среду 12 декабря.
"Для многонационального народа России основной документ страны стал большим достижением на пути формирования современного правового, демократического государства, а также гарантом стабильности", - говорится в поздравлении.
Конституция России, принятая 12 декабря 1993 года, гарантирует права и свободы граждан и является фундаментом системы политических, экономических и социальных отношений, отметил Хаджимба.
Резюмируя, президент пожелал лидеру России и всему многонациональному российскому народу мира, благополучия и процветания.